Pour Caufield, une opération était le meilleur choix

L’opération à l’épaule droite qui gardera Cole Caufield à l’écart pour le reste de la saison représente le meilleur choix à long terme, a dit l’Américain de 22 ans en point de presse, vendredi matin.

Le jeune ailier du Canadien de Montréal a dit avoir ressenti de la douleur à l’épaule quelques fois dans les derniers mois.

Plus tôt cet été, il s’agissait surtout de fatigue musculaire. Toutefois, à la fin décembre et au début janvier, Caufield s’est fait mal plus sérieusement, en particulier contre les Stars de Dallas et face aux Predators de Nashville.

« Ce n’était rien de bien grave, a dit l’attaquant sur sa vilaine chute lors du match contre les Stars en décembre dernier. La deuxième fois, contre les Predators, c’était plus douloureux. »

Caufield connaissait une excellente saison avec 26 buts et 10 passes, en 46 matchs. Il sera par ailleurs joueur autonome cet été. Ces deux éléments ont donc dû peser dans la balance de la décision du joueur pour procéder, ou non, à une opération.

« Je ne voulais pas arrêter de jouer, a expliqué Caufield. J’ai passé des tests pour être certain de ce qui était le mieux pour moi, mais au final, ne pas faire l’opération pourrait mener à pire. J’en suis arrivé à la conclusion que c’était l’idéal sur le long terme. »

L’attaquant du Canadien Josh Anderson est déjà passé par une opération semblable, ce qui a aidé Caufield a s’imaginer la convalescence possible après sa chirurgie.

« Tout le monde est différent, a précisé Caufield. Je suis plus jeune, donc espérons que mon corps guérira plus rapidement. Le but est de pouvoir profiter du moment pour revenir à 100 % la saison prochaine. »

Caufield a précisé que sa blessure à l’épaule ne l’ennuyait pas vraiment lorsqu’il décochait des tirs au filet.

« C’est une drôle de douleur, à certains endroits, a dit l’attaquant. C’était vraiment lorsque je tombais sur la patinoire. C’est également mélangeant pour moi honnêtement. Je me sens bien, mais mon épaule, non. »

Caufield sera opéré mercredi, a confirmé la vice-présidente des communications du Canadien, Chantal Macchabée.

Par ailleurs, le Tricolore a indiqué sur Twitter que Nick Suzuki, Kirby Dach et Christian Dvorak n’étaient pas à l’entraînement de vendredi, en lien à des traitements.

Le défenseur Joel Edmunson est quant à lui un cas au jour le jour, en raison d’une blessure dans le haut du corps.

La Sainte-Flanelle va rejouer samedi soir, à Ottawa.