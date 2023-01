Le Canadien s’incline 4-3 en prolongation face aux Red Wings

Le Canadien n’a pas réussi à vaincre la guigne des chandails bleus.

Robby Fabbri a fait bouger les cordages après 2:36 de jeu en prolongation et les Red Wings de Detroit ont défait le club de hockey montréalais 4-3, jeudi soir au Centre Bell.

Fabbri a profité d’une remise de Michael Rasmussen pour tirer dans une cage béante. Quelques secondes auparavant, Rem Pitlick avait été frustré par le gardien des Red Wings Ville Husso en échappée.

Le Tricolore affiche un dossier de 0-5-1 quand il porte son chandail « reverse retro ».

Rafaël Harvey-Pinard a récolté deux buts et une aide et Michael Pezzetta, un but et une aide pour le Canadien (20-25-4). Alex Belzile a obtenu deux aides et Jake Allen a stoppé 38 tirs.

Allen était de retour au jeu après une absence de huit parties en raison d’une blessure au haut du corps.

Du côté des Red Wings (21-18-8), Rasmussen, Oskar Sundqvist et Jonatan Berggren ont marqué en temps réglementaire. Mortiz Seider a accumulé trois aides et Husso a réalisé 20 arrêts.

Johnathan Kovacevic avait été laissé de côté par l’entraîneur du Canadien, Martin St-Louis. Chris Wideman l’a remplacé, alors que le Canadien comptait à nouveau sur une formation à 11 attaquants et sept défenseurs.

Le défenseur du Tricolore Joel Edmundson a quitté la rencontre en première période et n’est pas revenu au jeu. Le Canadien a indiqué qu’il était blessé au bas du corps.

Le Canadien jouera deux autres matchs avant de tomber en congé pour le match des étoiles. Il rendra visite aux Sénateurs d’Ottawa samedi, avant de les accueillir au Centre Bell mardi.

Duel égal

Allen aurait certainement souhaité un premier tir moins dangereux, question de retrouver ses repères devant le filet. Il a toutefois été battu par le tir de l’enclave de Rasmussen après 3:54 de jeu et les Red Wings menaient rapidement 1-0 dans la rencontre.

Le Canadien a répliqué deux minutes plus tard. L’échec-avant de Belzile a fait perdre le disque à Pius Suter. Harvey-Pinard a fait dévier la rondelle vers Pezzetta avec son patin et le joueur d’énergie a marqué du revers.

Le reste de la première période était assez tranquille. Puis, le jeu a été un peu plus animé en deuxième période.

Tyler Bertuzzi a atteint le poteau tôt dans la période, puis les Red Wings ont repris les devants à 3:56, en avantage numérique. Berggren a marqué après qu’Allen eut été incapable de maîtriser un long tir de Dylan Larkin.

Le Canadien a répliqué à 6:57, alors qu’il était en infériorité numérique. Pendant que Lucas Raymond avait le visage ensanglanté après avoir reçu le bâton de Mike Matheson au visage – un geste que les arbitres n’ont pas vu – Harvey-Pinard marquait au terme d’une attaque à deux contre un en compagnie de Kirby Dach.

Le jeu du chat et de la souris s’est poursuivi. Sundqvist a donné les devants 3-2 aux Red Wings avec 6:30 à faire au deuxième vingt, quand un tir de Dominik Kubalik l’a atteint avant d’aboutir au fond du filet. Harvey-Pinard a ensuite répliqué avec 1:21 à écouler au cadran, marquant du revers en échappée.

Allen a gardé le Canadien dans le coup tôt en troisième période. Il a frustré Raymond et Joe Veleno sur des tirs à bout portant.

Mike Hoffman s’est buté à Husso en toute fin de troisième période, alors que le Canadien évoluait en avantage numérique.

Fabbri a finalement tranché en prolongation.