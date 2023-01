Le Canadien s’incline 4-2 face aux Bruins

Le Canadien n’a pas été déclassé contre la meilleure formation de la LNH, mais il a malgré tout encaissé la défaite.

Patrice Bergeron a marqué tard en troisième période, Jeremy Swayman a réalisé 20 arrêts et les Bruins de Boston ont défait la formation montréalaise 3-2, mardi soir au Centre Bell.

Bergeron a marqué sur un retour de lancer, quelques secondes après avoir remporté une mise en jeu en territoire du Tricolore.

Le Canadien a limité les chances des Bruins pendant de longs moments, mais la crème a fini par remonter.

Les Bruins (38-5-4) ont ainsi gagné un sixième match de suite. Ils ont encaissé une seule défaite en temps réglementaire à leurs 20 dernières sorties (16-1-3).

Kirby Dach a réussi un doublé pour le Canadien (20-25-3), atteignant le plateau des 10 buts dans une saison pour une première fois en carrière. À son huitième départ de suite, Samuel Montembeault a réussi 25 arrêts, dont plusieurs spectaculaires.

David Pastrnak a inscrit un but dans un filet désert en plus d’amasser trois aides pour les Bruins, qui ont gagné leurs huit dernières parties face au Canadien. David Krejci a récolté un but et une aide, tandis que Taylor Hall a aussi touché la cible.

Le Canadien conclura son séjour à domicile de cinq rencontres jeudi, quand il accueillera les Red Wings de Detroit au Centre Bell.

Le dernier mot aux Bruins

La première période a été plutôt tranquille, ce qui a dû faire plaisir à l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis.

Les Bruins ont obtenu leur plus belle chance tout juste après avoir écoulé une punition. Montembeault a toutefois frustré Brad Marchand.

Montembeault a été appuyé par le défenseur David Savard quelques minutes plus tard pour priver Marchand d’un autre but. Le gardien québécois a également volé un but certain à Trent Frederic grâce à un déplacement latéral bien synchronisé vers sa gauche.

À l’autre bout de la patinoire, Swayman a joué de chance quand un tir d’Alex Belzile a atteint le poteau tard dans la période.

Les Bruins ont menacé en avantage numérique tôt en deuxième période, mais Montembeault a été spectaculaire pour garder le pointage égal à 0-0. Il a réussi son plus bel arrêt avec son bouclier contre Pastrnak, après un déplacement latéral vers sa droite.

Le Canadien a finalement ouvert le pointage en avantage numérique après 9:11 de jeu en deuxième période. Dach a fait mouche sur un tir sur réception après qu’une passe transversale de Mike Hoffman eut été déviée par Evgenii Dadonov.

Les Bruins ont répliqué avec 5:48 à faire au deuxième vingt, également en avantage numérique. Hall a marqué sur un retour, après que Montembeault eut stoppé une déviation de Patrice Bergeron dans l’enclave.

Krejci a ensuite donné les devants 2-1 aux Bruins à 9:45 du dernier tiers, en faisant dévier un long tir de Pastrnak par-dessus l’épaule de Montembeault.

Le Canadien n’a pas trop attendu avant de répliquer, créant l’égalité à 1:46 plus tard. Dach a profité d’un retour après un long tir de Justin Barron.

Cependant, Bergeron a donné la victoire aux Bruins en marquant avec 2:55 à faire en temps réglementaire.

Pastrnak a ajouté un but d’assurance dans un filet désert avec 49 secondes à écouler au cadran.