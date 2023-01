Ilias Iliadis s’adapte au CF Montréal

Le CF Montréal a été confronté à plusieurs départs depuis le début du mois de décembre, mais il a également ajouté de jeunes joueurs à son groupe, dont le milieu de terrain Ilias Iliadis.

Il y a à peine deux mois, le jeune homme de 21 ans faisait partie de l’équipe B du géant grec Panathinaikos FC lorsqu’une offre a retenu son attention. Le natif de Toronto y a vu l’occasion de rentrer en terres canadiennes après un exil d’environ huit ans, et il a mis fin à son contrat au début du mois de décembre.

Dans un article publié le 20 décembre, le média grec Sport24 a cité qu’Ilias Iliadis avait « demandé la résiliation de son contrat en raison de problèmes personnels », mais le jeune milieu de terrain n’a pas effleuré le sujet après l’entraînement du bleu-blanc-noir, lundi. Qu’à cela ne tienne, il a accepté un contrat de deux saisons avec le CF Montréal, pour 2023 et 2024, assorti de deux années d’option.

Il a participé à son premier entraînement la semaine dernière et il pense que la MLS pourra lui permettre de se développer en tant que joueur. « J’étais un joueur libre pendant la fenêtre des transferts de janvier et cette entente est arrivée. J’avais l’impression que c’était une belle occasion », a-t-il expliqué.

« Pour un jeune comme moi, c’est une belle plateforme pour montrer ce que je suis capable de faire. La MLS a fait de grands pas en avant au cours des dernières années. C’est pour cette raison que c’est un pas dans la bonne direction pour moi. »

Un nouveau milieu de travail

À son arrivée, Ilias Iliadis a notamment été accueilli par le gardien James Pantemis, qui est de descendance grecque. Les deux joueurs ont pu discuter lors d’une journée de tests en gymnase. Depuis, l’athlète a pu constater à quel point le groupe est uni et il a appris à connaître ses autres coéquipiers.

Celui qui se qualifie de milieu de terrain dynamique capable d’être efficace tant en attaque qu’en défensive sait néanmoins qu’il devra vivre une période d’adaptation avec sa nouvelle équipe — qui elle-même doit en vivre une avec son nouvel entraîneur-chef, Hernán Losada. « Je ne connais pas beaucoup le style de jeu de l’équipe. J’ai du rattrapage à faire, mais je suis convaincu que l’entraîneur me donnera tous les détails et qu’il me placera dans une bonne situation. »

Il sera très intéressant de voir comme Ilias Iliadis sera utilisé cette saison au sein du CF Montréal. Les départs de Djordje Mihailovic et d’Ismaël Koné ont créé des ouvertures et des rumeurs persistantes envoient également le milieu de terrain Joaquín Torres sous d’autres cieux, avec l’Union de Philadelphie.

Le jeune milieu de terrain ne s’est toutefois pas fixé d’objectifs en vue de la prochaine saison. « Je n’ai aucune attente en arrivant ici. Je veux simplement faire de mon mieux et nous verrons ce qui arrivera. »