Mikaela Shiffrin triomphe en slalom géant et établit un nouveau record en ski alpin

L’Américaine Mikaela Shiffrin a établi un nouveau record après s’être adjugé une 83e victoire en carrière en Coupe du monde de ski alpin, mardi, lors du slalom géant de Kronplatz, en Italie.

Shiffrin a complété les deux manches de la compétition avec un chrono de deux minutes et 61 centièmes de seconde, retranchant ainsi 0,45 seconde au temps de la Suissesse Lara Gut-Behrami, deuxième. La favorite locale, l’Italienne Federica Brignone a complété le podium, à 1,43 seconde.

« Ça va me prendre un peu de temps pour trouver mes mots, a admis Shiffrin, visiblement émue. Je ne sais pas quoi dire en ce moment. »

Shiffrin avait égalé le record de 82 victoires en Coupe du monde de sa compatriote Lindsey Vonn après s’être adjugé le slalom géant de Kranjska Gora, en Slovénie, le 8 janvier. Shiffrin avait déjà triomphé à Kronplatz, en 2019.

Vonn a pris sa retraite il y a quatre ans après que de nombreuses blessures eurent écourté sa carrière sportive.

Shiffrin n’est plus qu’à trois victoires d’égaler la marque absolue d’Ingemark Stenmark — hommes et femmes confondus —, qui est de 86.

Stenmark a brillé sur le circuit de la Coupe du monde durant les années 1970 et 1980.

Shiffrin avait signé le meilleur temps de la première manche, et en conséquence elle était la dernière en piste lors de la deuxième.

« J’étais un peu nerveuse avant la deuxième manche, mais surtout, je déteste attendre, a confié Shiffrin. Finalement, quand ç’a été mon tour, on dirait que tout est devenu calme, et j’ai poussé au maximum dans chaque virage. C’était formidable de franchir le fil d’arrivée, et de constater que j’avais été très rapide. Je savais que les autres skieuses avaient été très rapides. Je me disais : “C’est possible que ça (la victoire) m’échappe, donc je dois connaître une très bonne performance”. Et ç’a été le cas. »

Shiffrin semblait épuisée et soulagée après avoir franchi le fil d’arrivée. Elle s’est accroupie avant de se pencher la tête entre ses bâtons. Elle s’est ensuite mordu la lèvre, avant de faire l’accolade à Gut-Behrami et Brignone.

Brignone a simplement dit « félicitations » à Shiffrin, et celle-ci a répondu « Oh mon Dieu ! »

Il s’agissait de la neuvième victoire de Shiffrin déjà cette saison.

« Je me sens si chanceuse d’être sa coéquipière et de pouvoir être témoin de chacun de ses exploits, a mentionné la skieuse américaine Nina O’Brien, qui a terminé 18e mardi. Elle est tellement inspirante. »

Et Shiffrin n’a que 27 ans. Vonn avait 33 ans lorsqu’elle a remporté sa dernière Coupe du monde, et Stenmark 32.

Mais dès maintenant, elle est la skieuse la plus décorée de l’histoire.

« C’est très bien pour notre discipline, pour les skieuses alpines, a dit Tessa Worley, double championne du monde de slalom géant. Elle continue de nous épater chaque jour. Elle nous inspire, et nous force à repousser nos propres limites. »

Shiffrin pourrait poursuivre son ascension au palmarès des victoires dès mercredi, lors d’un autre slalom géant à Kronplatz. Elle participera ensuite à deux slaloms — sa discipline de prédilection, dans laquelle elle a récolté 51 de ses 83 victoires en carrière — à Spindleruv Mlyn, en République tchèque, le week-end prochain. C’est à cet endroit que sa carrière en Coupe du monde a commencé, en mars 2011, alors qu’elle n’avait que 15 ans.

Si elle remporte ses trois prochaines étapes, alors elle pourrait égaler la marque de Stenmark dimanche.

Cette nouvelle marque a été établie environ un an après que Shiffrin eut été exclue du podium dans six épreuves aux Jeux olympiques de Pékin, alors que les attentes envers elle étaient énormes.

Après une courte pause, Shiffrin fera partie des favorites lors des Championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel, en France, qui commenceront le 6 février.

De son côté, la Canadienne Valérie Grenier est parvenue à percer le top 10, terminant neuvième à 2,36 secondes de Shiffrin. Grenier avait savouré sa première victoire en Coupe du monde en carrière lors du slalom géant de Kranjska Gora le 7 janvier.

Avec l’Associated Press