Lewis Hamilton raconte avoir été victime de racisme à l’école

Le champion de Formule 1 Lewis Hamilton a été victime d’intimidation et de racisme lorsqu’il avait seulement six ans et dit s’être fait lancer des bananes à l’école.

Septuple champion du monde, le seul pilote noir de la F1 a dit que ses journées passées à l’école étaient des plus traumatisantes. « Pour moi, l’école a probablement été le moment le plus traumatisant et le plus difficile de ma vie », a raconté Lewis Hamilton en entrevue avec le balado On Purpose, qui a été diffusé lundi. « Je me faisais déjà intimider alors que j’avais six ans… Je crois qu’à ce moment, à cette école, j’étais l’un de seulement trois enfants de couleur, et d’autres enfants plus grands, plus forts et intimidants me bousculaient souvent. »

Né et ayant grandi à Stevenage, en Angleterre, Lewis Hamilton a précisé que les vexations raciales se sont poursuivies durant son parcours scolaire, en plus de son sentiment d’isolement et de confusion. « Et ensuite des jabs constants, les choses qu’on vous lance, comme des bananes, avec les gens qui utilisent le mot en n comme si de rien n’était. Les gens vous appellent métis et vous ne savez pas vraiment quelle est votre place. C’était difficile pour moi. »

Le pilote professionnel a mentionné que même les membres de l’autorité s’en prenaient à lui. « Il n’y avait que 6 ou 7 enfants noirs sur les 1200 de l’école, et 3 de nous étaient toujours mis à l’extérieur du bureau du directeur », a-t-il dit.

Il a raconté s’efforcer de cacher sa peine et afficher un visage courageux lorsqu’il arrivait chez lui après l’école.

« Il y avait beaucoup de choses que je cachais. Je n’avais pas le sentiment de pouvoir revenir chez moi et dire à mes parents que les autres n’arrêtaient pas de m’appeler par le mot en n, que je me faisais intimider, battre à l’école ou que j’étais incapable de me défendre. Je ne voulais pas que mon père pense que j’étais faible, donc je retenais mes larmes si j’en avais et vivais mes émotions dans un endroit calme. Ce n’est que lorsque j’ai commencé la course automobile que j’ai été capable de canaliser ces émotions dans ma conduite. »

Ces dernières années, Hamilton s’est fait remarquer en dehors de la piste, travaillant d’arrache-pied pour lutter contre le racisme et incitant les autres membres de la F1 à s’exprimer davantage.