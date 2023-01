Le Canadien souhaite freiner les Bruins, qui ne perdent pas souvent cette saison

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Martin St-Louis, a souligné qu’il était facile pour ses joueurs de se présenter au Centre Bell avec énergie quand ils affrontent les Maple Leafs de Toronto un samedi soir. Ses joueurs sont sans équivoque : c’est aussi facile quand le Tricolore joue contre les Bruins de Boston.

La troupe de St-Louis retrouvera son autre grand rival mardi au Centre Bell. Elle aura la lourde tâche de freiner les Bruins, premiers au classement général de la LNH avec un dossier de 37-5-4.

Leur pourcentage de points de, 848 les place sur une cadence qui leur permettrait d’éclipser le record de la LNH de 132 points, établi lors de la saison légendaire 1976-1977 du Canadien. Le Tricolore avait alors compilé une fiche de 60-8-12.

« Ce serait fou s’ils battaient ce record. Le hockey est rendu tellement compétitif », a souligné le défenseur Jordan Harris, qui est originaire de la région de Boston et dont le père sera en ville pour le duel face aux Bruins.

« Au basketball, il y a les Warriors de Golden State qui ont compilé une fiche de 73-9 il y a quelques années, mais c’est un sport où l’impact d’un ou deux individus sera beaucoup plus important, a-t-il ajouté. Le hockey est plus un sport d’équipe, où le vent peut tourner en un claquement de doigts. »

St-Louis a expliqué les succès des Bruins en parlant de la continuité au sein de l’équipe au fil des ans.

Les Bruins sont toujours menés par Patrice Bergeron, Brad Marchand, David Pastrnak et Charlie McAvoy. Le centre David Krejci est de retour cette saison après un exil d’un an en République tchèque.

« Ça fait qu’ils sont prévisibles pour eux, mais imprévisibles pour l’autre équipe, a dit St-Louis. Ils sont capables de cacher des choses. C’est comme si les cerveaux des cinq joueurs étaient branchés sur le même système. Et ça prend du temps pour bâtir ça. »

St-Louis a noté que c’était l’objectif du Canadien de bâtir quelque chose de semblable.

Harris a toutefois rappelé que chaque équipe avait une identité légèrement différente.

« Mais nous avons aussi un groupe tissé serré, a reconnu Harris. Il y a beaucoup de similarités, mais nous n’avons pas encore leur expérience. Cependant, je crois que c’est un bon modèle pour nous à long terme et nous espérons avoir autant de succès [qu’eux]. »

« Mais ce serait bien de leur infliger une ou deux défaites d’ici la fin de la saison ! », a-t-il ajouté avec les yeux rieurs.

Les Bruins ont perdu une seule fois en temps réglementaire à leurs 19 dernières sorties (15-1-3). Ils ont remporté leurs cinq dernières parties par un pointage combiné de 21-5.

Le Canadien pourra toujours se motiver en se disant qu’il a défait les Maple Leafs 3-2 en prolongation samedi, alors que personne ne donnait cher de sa peau.

« Nous allons devoir éviter le banc des punitions et quand nous serons punis, nous devrons écouler ces punitions, a insisté St-Louis. Ç’a été un élément positif face aux Maple Leafs. Nous devrons aussi prendre soin du travail dans notre zone. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous améliorons et l’adversaire a plus de difficulté contre nous. Ça nous permet de passer plus de temps en attaque. »

« J’espère que ça nous placera dans une position où nous sommes dans le coup en troisième période », a ajouté l’ex-joueur étoile du Lightning de Tampa Bay, entre autres.

St-Louis n’a pas confirmé qui de Samuel Montembeault ou Cayden Primeau obtiendra le départ. Montembeault a été le gardien partant du Canadien lors de ses sept dernières parties.

Le gardien Jake Allen n’est toujours pas prêt à revenir au jeu, même s’il s’est entraîné avec ses coéquipiers, lundi.

Dach absent à l’entraînement

L’attaquant Kirby Dach n’a pas participé à l’entraînement du Canadien, lundi, profitant plutôt d’une journée de traitements.

St-Louis s’attend à ce qu’il soit malgré tout à son poste face aux Bruins.

Dach avait aussi sauté son tour vendredi, mais il était en action samedi.

L’Albertain âgé de 22 ans avait notamment été atteint à une jambe par un tir de la part du défenseur des Panthers de la Floride Radko Gudas, lors de la défaite de 6-2 du Canadien, jeudi.

Il avait échangé plusieurs coups de bâton avec des rivaux au cours du match, qui avait été âprement disputé.

Dach a disputé chacun des 47 matchs du Canadien jusqu’ici cette saison. Il a déjà établi un sommet personnel avec 29 points, dont huit buts.

Par ailleurs, le centre Sean Monahan s’est entraîné avec ses coéquipiers pour une deuxième fois en trois jours. Il portait un chandail indiquant qu’il devait éviter les contacts.

Monahan n’a pas joué depuis le 5 décembre face aux Canucks de Vancouver en raison d’une blessure au pied droit.

En 25 rencontres cette saison, il a récolté six buts et 11 aides.