Le Canadien doit continuer à avancer malgré l’absence de Caufield

Le train aurait pu — même dû, selon certains — dérailler, samedi soir au Centre Bell. Pourtant, le Canadien s’est imposé face aux Maple Leafs de Toronto, quelques heures après l’annonce selon laquelle Cole Caufield ratera le reste de la campagne.

L’onde de choc était toujours ressentie lorsque la rencontre a commencé. Caufield est omniprésent dans les montages vidéo diffusés sur les écrans géants du Centre Bell.

Mais environ deux heures et demie plus tard, après une victoire en prolongation de 3-2, les joueurs du Canadien pouvaient respirer un peu mieux. Oui, l’absence du franc-tireur américain fera mal au Tricolore, mais cela ne veut pas dire que l’équipe va nécessairement sombrer encore plus creux au classement de la LNH.

« Il [Caufield] est un morceau énorme de l’équipe. Il amène beaucoup d’énergie sur la glace et dans le vestiaire, mais le train doit continuer à avancer », a dit Josh Anderson après la rencontre, reprenant la métaphore du jour chez le Canadien.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis s’est adressé à ses joueurs avant la partie. Son message revenait à dire que peu importe ce qui se produit, la culture doit être assez forte pour que l’équipe continue à offrir de bonnes performances.

« Peu importe qui est dans la formation, si nous jouons à notre façon et que nous travaillons, nous pouvons rivaliser avec n’importe quelle équipe », a affirmé le gardien Samuel Montembeault.

C’est une chose pour un entraîneur de l’affirmer avant un match. C’en est une autre de voir l’équipe y arriver par la suite.

« Notre niveau d’énergie a été bon du premier au quatrième trio et chez les défenseurs, et “Monty” [Montembeault] a joué aussi bien qu’il le fait récemment, a souligné Anderson. C’est encourageant. »

« Nous avons beaucoup parlé de jouer pour le logo sur le devant du chandail, a-t-il ajouté. Peu importe qui joue chaque soir, vous devez travailler aussi fort que possible. C’est spécial de pouvoir jouer pour cette équipe. Nous avons un travail à faire. Il faut aller sur la patinoire et gagner des matchs. C’est ce que nous voulons faire, mais nous allons approcher les matchs un à la fois. »

Des fleurs pour Houle

Si le Canadien a réussi à garder le train sur les rails, samedi, c’est grâce à un effort collectif total, comme l’a souligné Anderson. D’ailleurs, deux joueurs rappelés du Rocket de Laval récemment ont marqué, soit Rafaël Harvey-Pinard et Rem Pitlick, auteur du but vainqueur en prolongation.

Le trio de Harvey-Pinard, Alex Belzile, rappelé plus tôt dans la journée samedi, Michael Pezzetta a été une bougie d’allumage pour le Tricolore tout au long de la rencontre.

St-Louis a vanté le travail effectué par son homologue chez le Rocket, Jean-François Houle, et ses adjoints.

« Tous les joueurs rappelés aident le train à continuer à avancer, a dit St-Louis. Ils apportent quelque chose à l’équipe. Ils ne font pas juste remplir un trou. »

Le Canadien profitait d’une journée de congé dimanche. Il doit reprendre l’entraînement lundi, avant d’accueillir les Bruins de Boston, premiers au classement général de la LNH, mardi soir.

Encore une fois, personne ne donnera cher de la peau du Tricolore, mais la victoire face aux Leafs rappelle qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

« Ça permet aux gars de croire que peu importe qui est à bord du train, tout le monde est important pour qu’il continue à avancer, a affirmé St-Louis. Parfois, vous allez perdre des joueurs importants, mais le train doit continuer à avancer. C’est la responsabilité des gars sur le train. Ils doivent prendre soin de la culture, de la manière dont nous faisons les choses, de garder la barre au bon niveau. »

« Ce soir [samedi], nous avons fait un pas important vers l’avant », a conclu St-Louis.