Félix Auger-Aliassime s’incline au quatrième tour aux Internationaux d’Australie

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a joué de façon erratique et il s’est incliné au quatrième tour face au Tchèque Jiri Lehecka, dimanche, lors des Internationaux de tennis d’Australie.

Auger-Aliassime, sixième tête de série du tournoi, a commis 45 fautes directes contre 33 pour son adversaire et il a perdu en quatre manches de 6-4, 3-6, 6-7 (2), 6-7 (3).

Auger-Aliassime tentait d’accéder aux quarts de finale de ce tournoi pour une deuxième année consécutive et il était le dernier espoir canadien en simple, tant du côté masculin que du côté féminin.

Lehecka a défait une autre tête de série à Melbourne, après avoir éliminé le Croate Borna Coric (no 21) et le Britannique Cameron Norrie (no 11), et il continue son parcours de rêve. Il affichait un dossier de 0-4 en simple en Grand Chelem avant le début de ce tournoi.

« Je suis sûr que nous allons beaucoup le voir dans le futur », a déclaré Auger-Aliassime au sujet de Lehecka.

Auger-Aliassime semblait en confiance après avoir remporté la première manche et il semblait avoir le momentum de son côté lors des troisième et quatrième sets, mais il n’a pas été en mesure de gagner les points importants.

Auger-Aliassime n’a pas semblé avoir une réponse au jeu de Lehecka lors des deux bris d’égalité, tirant même de l’arrière 6-0 lors de celui de la troisième manche.

Le Québécois a conclu l’affrontement avec 20 as et sept doubles fautes. Le Tchèque a réussi neuf as et il a commis trois doubles fautes. Les deux joueurs ont réussi 39 coups gagnants.

« Tous les joueurs que j’ai affrontés ici sont incroyables et Félix était difficile à battre, a mentionné Lehecka après la rencontre. J’ai dû jouer à mon meilleur pour vaincre tout le monde ici. Je suis très heureux de la façon dont j’ai joué contre Félix. »

Pendant ce temps, en double féminin, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliane Olmos ont défait les Suissesses Belinda Bencic et Jil Teichmann en trois manches de 4-6, 6-2, 6-4.

Dabrowski et Olmos ont obtenu leur billet pour le troisième tour, où elles croiseront le fer avec les Américaines Carolina Dolehide et Anna Kalinskaya. Ces dernières ont progressé dans le tournoi après avoir écrasé les Russes Anastasia Potapova et Yana Sizikova 6-0, 6-1.

Dabrowski a également fait équipe avec l’Australien Max Purcell pour défaire Jan Zielinski et Yang Zhaoxuan en deux sets de 6-2, 7-5, en double mixte. Ils affronteront maintenant les Australiens John-Patrick Smith et Lizette Cabrera au deuxième tour.