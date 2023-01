Kent Hughes ne veut pas précipiter les choses

Le directeur général Kent Hughes est conscient que le Canadien de Montréal se retrouve dans une position délicate, alors qu’il essaie de bâtir une équipe qui aura du succès à long terme tout en s’assurant de garder un environnement positif pour le développement des jeunes joueurs.

Hughes a dressé un bilan de mi-saison, mercredi, alors que la journée marquait également le premier anniversaire de sa nomination.

Le Canadien a surpris en début de campagne, avant de connaître une pénible glissade durant son voyage du temps des Fêtes. L’entraîneur-chef Martin St-Louis semble avoir redressé la barre depuis quelques rencontres.

Néanmoins, le Tricolore se retrouvait au 26e rang du classement général de la LNH avant les rencontres de mercredi, en vertu d’un dossier de 19-23-3.

« J’ai dit à Martin cette année que nous sommes rendus à l’étape où les victoires sont bonnes jusqu’à un certain point et les défaites ne sont pas bonnes jusqu’à un certain point, a admis Hughes. Je crois beaucoup en la culture d’équipe. Je ne crois pas à la mentalité d’envoyer sur la glace une équipe qui ne peut pas gagner. »

Cela ne veut toutefois pas dire que le développement des jeunes éléments de l’équipe ne figure pas parmi les priorités.

Hughes a parlé en long et en large du développement de Juraj Slafkovsky, premier choix de l’équipe lors du dernier repêchage. Cependant, le Tricolore a aussi annoncé mercredi que le Slovaque âgé de 18 ans sera sur la touche pour les trois prochains mois en raison d’une blessure à un genou. Tout indique que sa saison est terminée.

Globalement, Hughes s’est dit heureux de la progression du groupe.

« Ce qui m’impressionne le plus, et je l’ai remarqué avec tous les joueurs, c’est qu’ils vont peut-être faire une erreur ou jouer un mauvais match, puis nous allons commencer à penser que ça devient plus difficile pour le joueur, mais il va rebondir et connaître ses meilleurs moments de la saison », a dit Hughes, citant en exemple des vétérans comme Joel Armia et Evgenii Dadonov.

« Oui, nous avons mal joué durant la période des Fêtes. Il y a eu une baisse de régime dans l’équipe, a-t-il admis. Mais tout le monde a réagi. Les entraîneurs ont réagi. Et regardez hier, malgré les blessures, nous avons joué un bon match contre les Jets de Winnipeg, alors que tout le monde s’attendait à un match difficile. »

Des décisions à venir

Tout le monde s’attend à voir des vétérans quitter le navire au cours des prochaines semaines, à l’approche de la date limite des transactions, le 3 mars. Hughes n’a pas voulu s’étendre sur l’état du marché, mais a souligné qu’il n’y avait pas beaucoup d’échanges à travers la LNH ces jours-ci.

Il a dit vouloir garder ses joueurs au courant de chaque situation en ayant toujours la porte de son bureau ouverte.

Des joueurs comme Josh Anderson, Sean Monahan, Joel Edmundson et Jake Allen pourraient intéresser des équipes dans la course aux séries. Hughes a reconnu que l’équipe comptait sur un surplus de défenseurs gauchers.

« Si une transaction qui nous permet d’obtenir un choix ou de la profondeur à une position où nous en avons moins se présente, (alors) nous allons l’évaluer, a dit Hughes. Mais nous n’avons pas besoin de faire d’échange. Encore une fois, c’est une question d’équilibre. »

Hughes a toutefois assuré qu’il n’était pas question de se tourner uniquement vers les jeunes « puisque la victoire importe peu ».

« Nous nous attendons à ce que les joueurs se présentent pour gagner chaque match, même si nous savons que nous ne comptons pas sur une équipe qui va gagner chaque match, a dit Hughes. Mais c’est différent que de dire que nous ne sommes plus capables de gagner et que nous faisons jouer juste les jeunes. Je pense que nous perdrions le vestiaire. »

Hughes continuera donc à naviguer entre ce qui est bon pour le développement de l’équipe à long terme – faire le plein d’espoirs et de choix au repêchage, ainsi que glisser au classement pour augmenter ses chances à la loterie pour le premier choix – et la victoire.

Saison terminée pour Juraj Slafkovsky La saison de l’attaquant recrue Juraj Slafkovsky est vraisemblablement terminée, puisque le Canadien de Montréal a annoncé qu’il sera absent pour une durée de trois mois en raison d’une blessure à un genou. Le Canadien a précisé que le Slovaque âgé de 18 ans ne sera pas opéré. Slafkovsky n’a pas terminé la rencontre de dimanche face aux Rangers de New York. Il a quitté en troisième période après avoir été victime d’un contact avec le défenseur Ben Harpur et semblait incapable de mettre du poids sur sa jambe gauche. Sélectionné au premier rang du dernier repêchage de la LNH, Slafkovsky a amassé quatre buts et six aides en 39 parties cette saison. Le Canadien a également annoncé que l’attaquant Jake Evans allait rater de huit à 10 semaines d’action. Il est également aux prises avec une blessure au genou gauche qui ne nécessite pas d’opération. Evans s’est blessé quand l’attaquant des Islanders de New York Brock Nelson est tombé sur sa jambe gauche tard en première période du match de samedi. L’Américain âgé de 26 ans a inscrit deux buts et neuf aides en 43 matchs cette saison. Le Tricolore a aussi précisé que les attaquants Joel Armia (haut du corps) et Jonathan Drouin (haut du corps) seront absents au moins jusqu’au retour de la pause du match des étoiles, le 11 février, face aux Islanders. En ce qui concerne le gardien Jake Allen, le Canadien a mentionné qu’il en avait encore pour au moins une semaine à se remettre d’une blessure au haut du corps. La Presse canadienne