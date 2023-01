Le Canadien gagne un 2e match de suite

Les joueurs de soutien du Canadien ont aidé l’équipe à gagner un deuxième match de suite pour une première fois depuis tard en novembre.

Evgenii Dadonov a inscrit deux buts, Mike Hoffman a mis fin à une disette de huit parties et le club montréalais a défait les Jets de Winnipeg 4-1, mardi soir au Centre Bell.

Le Tricolore n’avait pas gagné deux rencontres consécutives depuis les 23 et 25 novembre dernier.

Après avoir vaincu les Rangers de New York 2-1, dimanche, la troupe de Martin St-Louis a connu une autre bonne rencontre et a été récompensée pour ses efforts, même si l’infirmerie continue à s’engorger.

Josh Anderson a aussi touché la cible pour le Canadien (19-23-3). Christian Dvorak, Kirby Dach et Justin Barron ont récolté chacun deux aides. Samuel Montembeault, qui effectuait un cinquième départ d’affilée, a stoppé 25 tirs.

Kyle Connor a été l’unique buteur des Jets (29-15-1), qui avaient remporté leurs trois parties précédentes et qui avaient perdu une seule de leurs neuf dernières rencontres (8-1-0). Connor Hellebuyck a réalisé 24 arrêts.

Le Canadien était privé des services des attaquants Jonathan Drouin (haut du corps), Juraj Slafkovsky (bas du corps) et Joel Armia (haut du corps). Le défenseur Mike Matheson (bas du corps) était de retour au jeu après une absence de 13 rencontres.

Les attaquants Rem Pitlick et Rafaël Harvey-Pinard avaient été rappelés du Rocket de Laval pour la rencontre et le Tricolore comptait donc sur une formation à 11 attaquants et sept défenseurs.

Le Canadien sera de retour en action jeudi, quand il accueillera les Panthers de la Floride au Centre Bell.

Avantage Canadien

La première période n’a pas été particulièrement excitante. Les Jets ont gaspillé quelques occasions de marquer tôt dans le match en ratant la cible.

Le Canadien a connu une bonne séquence au cours de laquelle Hoffman et Jordan Harris ont cogné à la porte, sans toutefois battre Hellebuyck.

Les Jets ont finalement ouvert la marque durant un avantage numérique à 1:24 du deuxième vingt. Connor a fait mouche grâce à un bon lancer sur réception.

Le Canadien a été la meilleure équipe pendant le reste de la période et a marqué trois fois.

Dadonov a lancé le bal à 7:46, grâce à un tir sur réception précis. Hoffman est revenu à la charge 1:42 plus tard, quand il a battu Hellebuyck grâce à un excellent tir des poignets.

Dadonov a creusé l’écart à 3-1 en marquant sur un retour de lancer à 13:31.

Les Jets ont menacé tôt en troisième période, mais le Canadien a assommé ses adversaires en ajoutant un quatrième but à 4:19. Anderson a tiré dans un filet abandonné après que Dach eut tenté de surprendre Hellebuyck en contournant l’arrière du filet.

Le Canadien a réussi à limiter les occasions des Jets par la suite. Et quand les Jets ont obtenu des tirs de qualité, ils se sont butés à Montembeault.