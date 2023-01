Djokovic réussit son entrée en scène en Australie

Un an plus tard, Novak Djokovic a réussi son entrée en scène aux Internationaux de tennis d’Australie.

Djokovic, la quatrième tête de série, a pris mardi matin la mesure de l’Espagnol Roberto Carballes Baena 6-3, 6-4 et 6-0 au premier tour du premier tournoi majeur de la saison.

Le Serbe, détenteur de neuf titres aux Internationaux d’Australie, avait été expulsé du pays l’an dernier la veille du début du tournoi en raison de son statut vaccinal contre la COVID-19. Cette fois-ci, il n’a pas raté le rendez-vous, et ses partisans se sont assurés de rappeler sa présence.

« L’ambiance était incroyable. Merci à tous d’être restés malgré l’heure tardive. De plus, j’aimerais vous remercier de m’avoir si bien accueilli ; je n’aurais pu rêver d’un plus bel accueil, a dit Djokovic à la foule sur le court après la rencontre. Je suis très heureux d’être de retour en Australie, à l’endroit même où j’ai connu certains des plus grands succès de ma carrière. »

Les affiches l’encourageant, les dizaines de drapeaux serbes et les spectateurs scandant « Nole » ont semblé le transporter. Djokovic a d’ailleurs salué brièvement la foule de sa main gauche en sautant sur le terrain vers 22 h 30, heure locale. Puis, il s’est immédiatement mis au travail et a offert un niveau de jeu très relevé — la seule note discordante fut lorsqu’il a semblé souffrir d’inconfort aux ischiojambiers, ce qui l’a forcé à enrubanner sa jambe gauche.

« En dents de scie »

Au sujet de son niveau de jeu, Djokovic a déclaré qu’il était « en dents de scie » à la deuxième manche, avant d’ajouter qu’il n’avait pas offert de répit à son adversaire lors de la manche suivante. Quant à ses ischiojambiers, le Serbe a mentionné qu’il était préoccupé avant le début de la rencontre, mais après celle-ci, il a tiré la conclusion suivante : « La jambe va bien. Ce n’est pas l’idéal, mais ça s’améliore ».

Djokovic a entamé la rencontre en décochant un as à 201 km/h et s’est adjugé le premier point à zéro, avant de prendre le contrôle de la première manche en connaissant une séquence de 12 points contre la 75e raquette mondiale. Djokovic a finalement scellé l’issue de la rencontre peu après minuit, heure locale [8 h mardi matin, heure de Montréal].

Je suis très heureux d’être de retour en Australie, à l’endroit même où j’ai connu certains des plus grands succès de ma carrière

Pendant ce temps, au Margaret Court Arena, le Norvégien Casper Ruud, deuxième tête de série, a travaillé d’arrache-pied avant de prendre la mesure du Tchèque Tomas Machac, 110e au monde, 6-3, 7-6 (8), 6-7 (5) et 6-3. Ruud affrontera maintenant l’Américain Jenson Brooksby.

Un peu plus tôt, après 4 heures et 54 minutes, le vétéran Andy Murray a signé un gain épique face à l’Italien Matteo Berrettini au premier tour des Internationaux d’Australie, mardi, l’emportant 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7) et 7-6 (6).

« C’est impressionnant ce qu’il parvient à faire après autant d’opérations, après tous ces kilomètres de course parcourus au fil de sa carrière, a confié Berrettini à propos de l’Écossais. Ça témoigne de son amour pour notre sport, son amour pour des matchs aussi relevés. »

Âgé de 35 ans, Murray a atteint la finale de la première étape du Grand Chelem en 2010, 2011, 2013, 2015 et 2016. Il s’est incliné quatre fois devant Djokovic, et une fois devant le Suisse Roger Federer.

« C’est un grand champion. Je le dis souvent, a mentionné Berrettini, qui figure dans la nouvelle série documentaire Break Point, de Netflix. J’ai adoré l’ambiance pendant le match contre lui aujourd’hui. C’était un très bon match. Malheureusement, ça ne s’est pas terminé en ma faveur. »

Le Britannique a remporté Wimbledon en 2013 et 2016, ainsi que les Internationaux des États-Unis en 2012.

Classé 66e, Murray battait un joueur du top 20 en Grand Chelem pour la première fois depuis 2017.

Son prochain rival sera Thanasi Kokkinakis ou Fabio Fognini.

Il semblait peu probable que le programme en soirée au Rod Laver Arena soit aussi relevé que celui d’après-midi mettant en vedette le duel Murray-Berrettini. Il y a d’abord eu la victoire de 7-6 (8), 4-6, 6-1 de la deuxième tête de série, la Tunisienne Ons Jabeur, contre Tamara Zidansek, puis l’entrée en scène de Djokovic.