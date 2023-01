Nadal remporte une première victoire difficile à Melbourne

Rafael Nadal ne risquait pas vraiment de devenir le premier champion en titre des Internationaux d’Australie à s’incliner dès le premier tour depuis que son entraîneur, Carlos Moya, avait surpris Boris Becker il y a 25 ans.

« Rafa », qui a abordé son match de lundi contre Jack Draper en présentant une fiche de 0-2 en 2023 et en ayant encaissé six défaites à ses sept derniers matchs, n’a toutefois pas offert une performance à la hauteur de son talent. Après près de deux heures de jeu en dents de scie, Nadal était à égalité à une manche partout.

Il a ensuite semblé se détacher de son adversaire, profitant des crampes de celui-ci alors que le thermomètre indiquait 30 °C. Draper a cependant rebondi et obtenu un bris d’avance à la quatrième manche. À partir de ce moment-là, Nadal n’a plus laissé filer le moindre jeu, entamant son parcours vers le 23e titre du Grand Chelem de sa carrière avec une victoire de 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 au bout de trois heures et demie de jeu sur le court du Rod Laver Arena.

« J’ai besoin de victoires, c’est ça la priorité, a dit Nadal. Peu importe comment. […] Quand tu gagnes des matchs, alors tu es plus détendu. Tu es plus confiant. »

Son prochain adversaire sera Mackenzie McDonald, un champion des rangs universitaires américains de UCLA qui a disposé de son compatriote Brandon Nakashima 7-6 (5), 7-6 (1), 1-6, 6-7 (10), 6-4 après un duel de plus de quatre heures.

De son côté, le détenteur de trois titres du Grand Chelem, Stanislas Wawrinka, a baissé pavillon 6-7 (3), 6-3, 1-6, 7-6 (2), 6-4 devant Alex Molcan.

La plus grande surprise chez les hommes est cependant venue hors du terrain : le finaliste de Wimbledon et favori local, Nick Kyrgios, a annoncé son retrait de la compétition afin de subir une intervention chirurgicale au genou gauche.

« Je suis assommé, évidemment », a admis Kyrgios, un Australien âgé de 27 ans qui avait gagné le titre de double masculin à Melbourne l’an dernier.

J’ai besoin de victoires, c’est ça la priorité. Peu importe comment.

Parmi les autres têtes de série qui ont connu du succès lundi se trouvent Stefanos Tsitsipas (no 3), Hubert Hurkacz (no 10) et Frances Tiafoe (no 16). Daniil Medvedev, vainqueur des Internationaux des États-Unis en 2021 et finaliste des deux dernières éditions des Internationaux d’Australie, a facilement pris la mesure de l’Américain Marcos Giron 6-0, 6-1, 6-2 en soirée.

Swiatek poursuit sa route

Chez les dames, la favorite, Iga Swiatek, a succédé à Nadal sur le court du Rod Laver Arena pour le programme de soirée et s’est rapidement retrouvée en difficulté en deuxième manche. Elle a cependant gardé son sang-froid et s’est adjugé les quatre derniers jeux de la rencontre pour évincer la 69e joueuse mondiale Jule Niemeier 6-4, 7-5.

La détentrice de trois titres du Grand Chelem, qui a atteint le carré d’as à Melbourne l’an dernier, sera confrontée au deuxième tour à la 84e raquette mondiale Camila Osorio.

Un peu plus tôt dans la journée, les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff ont commencé leur quête vers un premier titre majeur en simple en force, franchissant aisément le premier tour.

Pegula, troisième tête de série, a écrasé la Roumaine Jaqueline Cristian 6-0, 6-1, tandis que Gauff, no 7, a fait fi d’une baisse de régime en deuxième manche pour battre Katerina Siniakova 6-1, 6-4.

Les deux Américaines pourraient croiser le fer lors des demi-finales.

Pegula, qui a atteint les quarts de finale aux Internationaux d’Australie lors des deux dernières éditions, a eu besoin de seulement 59 minutes pour se débarrasser de Cristian, 161e raquette mondiale.

« C’était une journée où tout fonctionnait », a dit Pegula, qui affrontera au deuxième tour la gagnante du duel entre Brenda Fruhvirtova et Aliaksandra Sasnovich.

De son côté, Gauff a dominé la première manche contre Siniakova après avoir eu l’honneur de participer aux cérémonies d’ouverture au Rod Laver Arena.

La Tchèque a pris les devants 4-2 en deuxième manche, mais Gauff a renversé la vapeur.

« Katerina est une battante et je savais que ce ne serait pas un match facile. J’ai dû rester forte mentalement », a affirmé Gauff.

Lors du deuxième tour, Gauff retrouvera dans son chemin la Britannique Emma Raducanu. La championne des Internationaux des États-Unis a surmonté une blessure à la cheville gauche pour vaincre l’Allemande Tamara Korpatsch 6-3, 6-2.

La championne des Internationaux des États-Unis en 2017, Madison Keys, a aussi triomphé en trois manches. La sixième tête de série, Maria Sakkari, a aussi accédé au deuxième tour, tout comme la double championne des Internationaux d’Australie, Victoria Azarenka, qui a battu la championne du tournoi en 2020 Sofia Kenin 6-4, 7-6 (3). Parmi les autres détentrices de titres majeurs qui ont poursuivi leur route lundi se trouvent aussi Petra Kvitova, Elena Rybakina, Jelena Ostapenko et Barbora Krejcikova.