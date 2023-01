Le CF Montréal salue le retour à l’entraînement de Samuel Piette et Joel Waterman

Après une pause bien méritée, le milieu de terrain Samuel Piette et le défenseur Joel Waterman ont retrouvé leurs coéquipiers, lundi, alors que le CF Montréal a amorcé la deuxième semaine de son camp d’entraînement.

Après avoir fait partie de l’équipe canadienne lors de la Coupe du monde de soccer, Piette et Waterman ont eu le privilège d’obtenir une semaine de congé supplémentaire avant de reprendre l’entraînement. Ils ont toutefois pu constater que l’intensité avait déjà été haussée.

« L’intensité de l’entraînement était très bonne. On m’a dit que c’était également le cas la semaine dernière. Je suis excité, mais ça fait un peu peur aussi, a déclaré Piette avec son habituel sourire. Nous sommes prêts, nous sommes motivés et je crois que le personnel d’entraîneurs aussi. Ce sera intéressant de voir comment se déroulera la présaison. »

Pour les deux joueurs, qui ont passé la deuxième partie de l’entraînement à l’écart avec le nouveau venu Ilias Iliadis, il s’agissait également d’un premier regard sur les méthodes de travail de l’entraîneur-chef Hernan Losada.

L’Argentin de 40 ans n’a pas encore eu l’occasion de parler de sa philosophie et de son style de jeu, mais il continue de faire bonne impression lorsque des joueurs réintègrent l’équipe.

« C’est difficile de parler du style de jeu de Hernan, mais j’aime beaucoup ce que je vois de sa part pour le moment. Il s’entend bien avec les joueurs, il blague, mais il est également sérieux quand il doit l’être, a expliqué Waterman. Ses séances d’entraînement ont été bien organisées. Le personnel d’entraîneurs est préparé. »

Piette et Waterman ont vécu l’euphorie de la Coupe du monde au Qatar, qui s’est conclue il y a environ un mois, mais ils ont aussi vécu la déception de n’avoir disputé aucune minute en trois matchs.

Si pour Waterman le message était un peu plus clair qu’il porterait les couleurs de son pays en tant que joueur de soutien, Piette pensait plutôt avoir une meilleure occasion de se faire valoir, alors qu’il fait partie du programme canadien depuis plus de 10 ans.

« Tu te sens chanceux d’avoir été sélectionné parmi les 26 joueurs, mais c’est sûr qu’il y a une déception. Je pense que les scénarios pour moi de jouer ne se sont pas présentés. Il y aura toujours cet astérisque-là quand on va me demander comment était la Coupe du monde et comment c’était de jouer contre les meilleurs. Je vais dire que c’était une belle expérience, mais que je n’ai malheureusement pas joué. Ça va rester avec moi pour toujours, mais c’est une motivation de plus pour revenir dans trois ans et demi », a observé Piette.

Même si Waterman n’a pas joué au Qatar, sa progression lors de la dernière saison a fait écarquiller les yeux. Certaines rumeurs mentionnent qu’il pourrait être transféré à une autre formation, un peu à l’instar de ses anciens coéquipiers Djordje Mihailovic, Ismaël Koné et Alistair Johnston, partis en Europe à la suite d’une vente.

Le défenseur canadien, qui fêtera son 27e anniversaire de naissance le 24 janvier, est conscient qu’il y a peut-être de l’intérêt à son égard, mais il garde la tête à Montréal et sur ce qu’il y a à accomplir avec le Bleu-blanc-noir. L’arrivée du défenseur américain de 21 ans George Campbell pourrait également faciliter un transfert.

« Chaque fois que tu connais une bonne saison et que tu te tailles une place pour la Coupe du monde, tu as des yeux rivés sur toi et différentes équipes montrent de l’intérêt. Je suis ici et je veux être ici. Je me concentre sur Montréal et je laisse mon agent faire son travail. Je suis emballé par ce que l’avenir me réserve, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Je suis très heureux où je suis en ce moment et j’ai hâte que la saison commence », a insisté Waterman.

Le gardien James Pantemis et le défenseur Kamal Miller, qui ont aussi représenté le Canada à la Coupe du monde, se sont quant à eux entraînés au Centre Nutrilait et ils devraient rejoindre la troupe montréalaise mardi.

Patience avec Iliadis

Outre les retours de Piette et Waterman, le CF Montréal a également accueilli l’arrivée de sa nouvelle acquisition, le milieu de terrain canadien Ilias Iliadis.

Âgé de seulement 21 ans, Iliadis a été acquis vendredi après-midi et il a immédiatement accepté un contrat de deux saisons plus deux années d’options avec l’équipe. Il a pris part à l’échauffement et à deux entraînements rythmés avant de travailler à l’écart avec Piette et Waterman.

Losada a brossé un portrait rapide de son nouveau joueur, tout en rappelant qu’il s’agissait d’un jeune en développement.

« Ilias est un milieu de terrain défensif, habile du pied gauche, donc nous verrons ce qu’il peut apporter à l’équipe. C’est un jeune joueur avec un potentiel de progression et pour le moment, je suis heureux de ce que je vois de lui », a noté Losada.

L’entraîneur-chef a aussi profité de sa mêlée de presse avec les journalistes pour affirmer qu’il n’avait aucune autre nouvelle dans le cas de l’attaquant Kei Kamara et qu’il était toujours un membre du CF Montréal pour l’instant.