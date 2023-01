Félix Auger-Aliassime, Bianca Andreescu et Denis Shapovalov gagnent à Melbourne

Félix Auger-Aliassime a remporté le duel des Canadiens, lundi, au premier tour des Internationaux de tennis d’Australie.

Le Québécois âgé de 22 ans a disposé de son compatriote Vasek Pospisil en quatre manches, dont deux au bris d’égalité.

Pospisil, originaire de Vernon, en Colombie-Britannique, a remporté la première manche du duel, 6-1, avant de perdre les deux suivantes, 7-6 (4) et 7-6 (3) et la quatrième, 6-3 aux mains du sixième favori du tournoi.

Plus tôt en journée, Bianca Andreescu et son compatriote canadien Denis Shapovalov avaient remporté leur premier match aux Internationaux d’Australie, mais Rebecca Marino a été éliminée.

Andreescu a vaincu la Tchèque Marie Bouzkova 6-2, 6-4, tandis que Shapovalov est venu à bout du Serbe Dusan Lajovic 6-4, 4-6, 6-4, 6-1.

Il s’agissait pour Andreescu d’un retour à Melbourne. Elle avait raté le tournoi de l’an dernier.

L’Ontarienne n’a eu besoin que d’une heure et 41 minutes pour venir à bout de la joueuse de 24 ans originaire de Prague, qui était 25e tête de série.

Andreescu a remporté 74 % des points sur son premier service, comparativement à 60 % pour son adversaire. Elle a également réussi les trois seuls bris de service du match.

Shapovalov a dû travailler un peu plus fort et a eu besoin de deux heures et 23 minutes pour battre Lajovic.

L’Ontarien âgé de 23 ans a réussi 16 as, mais a commis sept doubles fautes. Shapovalov, 20e tête de série, a martelé 52 coups gagnants contre 39 fautes directes.

Pour sa part, Lajovic, 81e raquette mondiale, il a réussi seulement 17 coups gagnants et a commis 23 fautes directes. Lajovic a remporté seulement 68 % des points disputés sur sa première balle de service, contre 82 % pour Shapovalov.

La Canadienne Rebecca Marino a quant à elle été éliminée au premier tour du tournoi, ayant plié l’échine devant la Chinois Zhu Lin en deux manches, 6-2 et 6-4.