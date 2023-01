Le Canadien défait les Rangers 2-1

Le Canadien a fourni un effort complet et a été récompensé, dimanche soir au Madison Square Garden.

Cole Caufield a rompu l’égalité en troisième période en plus d’amasser une aide, Samuel Montembeault a repoussé 38 lancers et la formation montréalaise a vaincu les Rangers de New York 2-1.

Le Tricolore avait vu ses efforts minés par un mauvais début de rencontre lors d’une défaite de 2-1 face aux Islanders de New York, moins de 24 heures plus tôt.

Cette fois, il a évité les baisses de régime et a eu le dessus dans un duel de gardiens.

Kirby Dach a aussi fait mouche pour le Canadien (18-23-3), qui a mis fin à une série de sept défaites à l’étranger (0-6-1).

Artemi Panarin a été l’unique buteur des Rangers (24-13-7), qui ont encaissé un premier revers en temps réglementaire en huit rencontres (5-1-2). Igor Shesterkin a réalisé 29 arrêts.

L’attaquant Jake Evans manquait à l’appel pour le Canadien, après avoir subi une blessure au bas du corps, samedi face aux Islanders. Le défenseur Chris Wideman a aussi été laissé de côté, tandis que les attaquants Mike Hoffman et Michael Pezzetta ont été réinsérés dans la formation.

Le Tricolore comptait donc sur une formation traditionnelle à 12 attaquants et six défenseurs.

Cependant, l’attaquant Juraj Slafkovsky n’a pas terminé la rencontre, prenant la direction du vestiaire avec environ huit minutes à écouler.

Le Canadien sera en congé lundi. Il reprendra le collier mardi, quand les Jets de Winnipeg seront de passage au Centre Bell.

Un spectacle divertissant

Les deux gardiens ont été au sommet de leur art en première période.

Shesterkin a multiplié les arrêts spectaculaires. Il a notamment frustré Caufield et Christian Dvorak après qu’ils eurent réussi à déborder des défenseurs adverses.

Pour sa part, Slafkovsky s’est buté deux fois au gardien russe. La deuxième fois, Shesterkin a réussi l’arrêt avec le manche de son bâton.

À l’autre bout de la patinoire, Montembeault a été alerte devant Jake Leschyshyn et Mika Zibanejad. Il a aussi joué de chance quand Alexis Lafrenière a raté un filet ouvert.

Le Canadien a finalement ouvert le pointage après 4:54 de jeu en deuxième période, lors d’un avantage numérique. Jacob Trouba a raté une occasion à un bout de la patinoire, puis le Tricolore a contre-attaqué à trois contre deux. Dach a battu Shesterkin à l’aide d’un tir haut du côté de la mitaine.

Dach a cogné à la porte dès la reprise du jeu, mais Shesterkin veillait au grain.

Les Rangers ont répliqué avant la fin du deuxième vingt, avec 3:57 à écouler. Pendant une punition à retardement contre le Tricolore, Panarin a surpris Montembeault au terme d’une longue séquence avec un tir à contre-courant.

Jonathan Drouin a tenté de redonner les devants au Canadien avant la fin du deuxième engagement. Shesterkin a toutefois stoppé deux tirs de l’attaquant québécois coup sur coup.

C’est finalement Caufield qui a offert une avance de 2-1 au Tricolore après 8:56 de jeu en troisième période. Il a profité d’une remise de Nick Suzuki pour déjouer Shesterkin grâce à un lancer sur réception.

Montembeault a ensuite résisté aux nombreux assauts des Rangers.