L’ancien attaquant de la LNH Gino Odjick est mort à l’âge de 52 ans

L’ancien homme fort de la LNH Wayne « Gino » Odjick, qui a porté le chandail des Canucks de Vancouver pendant huit saisons entre 1990 et 1998, est décédé à l’âge de 52 ans.

Le Canadien de Montréal, pour qui Odjick a évolué pendant 13 matchs lors de la saison 1990-91, a écrit sur Twitter avoir appris le décès de l’ex-joueur dimanche. Les Canucks ont également confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

La rumeur voulant qu’Odjick était décédé a commencé à circuler lorsque sa soeur, Dina, a écrit sur Facebook : « Nos coeurs sont brisés. Mon frère Gino Odjick nous a quittés pour le monde spirituel. »

Né à Maniwaki, Odjick a passé les huit premières années de sa carrière avec les Canucks, qui l’avaient repêché lors de l’encan de 1990. Il a ensuite été échangé aux Islanders de New York en 1998.

Odjick a aussi évolué avec les Flyers de Philadelphie au cours de sa carrière de 605 matchs dans la LNH. Il a récolté 137 points, dont 64 buts, au cours de sa carrière, mais surtout, 2567 minutes de pénalité.

En 1994, il a été un élément clé de l’édition des Canucks qui s’est rendue en finale de la Coupe Stanley. Il a pris part à 10 matchs lors des séries éliminatoires, où les Canucks se sont inclinés en sept matchs lors d’une série finale robuste contre les Bruins de Boston.

Celui qui a fait son séjour junior avec le Titan de Laval, dans la LHJMQ, avait annoncé en 2014 qu’on lui avait diagnostiqué une maladie rare en phase terminale appelée amyloïdose à chaînes légères (AL).

Odjick a aussi beaucoup redonné à la communauté, notamment à Vancouver.

« Gino est devenu l’un des joueurs préférés du public dès son arrivée dans l’organisation. Il donnait toute son énergie lors de chaque présence sur la patinoire, mais aussi à l’extérieur de celle-ci », a souligné le président des Canucks, Francesco Aquilini, dans un communiqué.

« Il a inspiré de nombreuses personnes et était le parfait exemple de ce que doit être un joueur des Canucks. Sur une note plus personnelle, Gino était un ami à qui je pouvais me confier, quelqu’un sur qui je pouvais compter si j’avais besoin d’aide ou de conseils. Il nous manquera profondément. »

Les 2127 minutes de pénalité d’Odjick avec les Canucks représentent toujours un record d’équipe.