Le Canadien s’incline 2-1 devant les Islanders

Le Canadien a commencé la soirée avec 11 attaquants et l’a terminée avec 10, après qu’un autre mauvais début de rencontre l’eut coulé.

Casey Cizikas et Anthony Beauvillier ont marqué tôt en première période et les Islanders de New York ont filé vers une victoire de 2-1 contre le club montréalais, samedi soir au UBS Arena.

Le Tricolore avait pris la mauvaise habitude de connaître de mauvais débuts de match durant son long voyage des Fêtes. Après une performance inspirée jeudi lors d’un gain de 4-3 face aux Predators de Nashville, la troupe de Martin St-Louis a vu ses efforts minés par ce faux départ.

« Ce sont deux buts sur des tirs que nous n’avons pas réussi à bloquer, a affirmé St-Louis. Le premier a dévié et le deuxième, c’est sur un rebond. Ce n’est pas comme s’ils nous avaient dominés.

« Oui, ça nous a mis dans une position difficile, mais j’ai aimé comment nous nous sommes battus à partir de la deuxième moitié de la première période. »

St-Louis avait encore une fois opté pour une formation à 11 attaquants et sept défenseurs. Sa gestion des attaquants a été plus compliquée lors des 40 dernières minutes de jeu.

Le Tricolore a perdu les services de Jake Evans en toute fin de première période, quand Brock Nelson est tombé sur la jambe gauche du centre après une mise en jeu. Evans a eu besoin d’aide pour quitter la patinoire et il n’est pas revenu au jeu par la suite.

« Oui, ça commence à être mince au centre, mais d’autres joueurs peuvent jouer à cette position, a insisté St-Louis. Nous avons mis (Kirby) Dach au centre. Jonathan (Drouin) peut jouer au centre. Nous avons encore quatre gars qui peuvent jouer au centre ! »

Nick Suzuki a finalement mis fin à une disette de 11 matchs en touchant la cible en troisième période, mais les Islanders ont réussi à fermer la porte.

Samuel Montembeault a réalisé 36 arrêts devant le filet du Canadien (17-23-3).

À l’autre bout de la patinoire, Ilya Sorokin a stoppé 22 tirs et les Islanders ont mis fin à une série de quatre défaites (0-3-1).

Le Canadien jouera à nouveau dès dimanche, alors qu’il a rendez-vous avec les Rangers à 17 h au Madison Square Garden.

Un début de match qui coûte cher

Les Islanders n’ont pas perdu de temps pour prendre les commandes de la rencontre. Nelson a été frustré par Montembeault sur une attaque à deux contre un durant la première minute de jeu, mais ce n’était qu’un signe des choses à venir.

Cizikas a fait bouger les cordages à 2:25, en faisant dévier un tir de Noah Dobson. Beauvillier a ensuite profité d’un retour pour battre Montembeault à 6:03.

Dach s’est buté deux fois à Sorokin quelques secondes plus tard, mais ce sont les Islanders qui ont continué à accumuler les occasions de marquer.

Mathew Barzal a atteint le poteau lors d’un avantage numérique. Cal Clutterbuck a raté la cible lors d’une attaque à deux contre un, tandis qu’Anders Lee a été frustré par Montembeault lors d’une autre montée en surnombre des Islanders.

Le Canadien a enfin commencé à générer un peu plus d’attaques tard en première période. Sorokin s’est dressé une autre fois devant Dach durant la dernière minute de jeu.

La deuxième période a été moins excitante. Le Canadien a gaspillé deux avantages numériques. À l’autre bout de la patinoire, Montembeault a gardé le fort, stoppant notamment deux tirs de Josh Bailey lors d’une attaque à trois contre deux des Islanders.

Les Islanders ont eu beau jeu de simplement défendre leur avance en troisième période, mais le Canadien a finalement déjoué Sorokin après 9:56 de jeu. Suzuki a marqué du revers après un bel échange avec Drouin.

Les joueurs locaux se sont remis au travail, embouteillant le Canadien dans son territoire. Même après avoir remplacé Montembeault par un attaquant supplémentaire, le Tricolore a été incapable de compléter la remontée.

Échos de vestiaire

Jonathan Drouin a admis que le Canadien avait été pris dans la tempête en début de match.

« (Les Islanders) sont bons dans leur building. Nous avions de la misère à les contrer. Ils avaient de la vitesse et effectuaient un bon échec-avant. »

Jordan Harris était content de voir que le Canadien n’avait pas baissé les bras.

« Nous avons fait preuve de résilience. À partir du moment où nous avons retrouvé nos repères, nous avons joué un bon match. Mais c’est difficile quand vous accusez un retard après 10 minutes de jeu. »

Harris a aussi vanté le travail de Samuel Montembeault.

« Il brille depuis le début de la saison. Parfois, nous le laissons un peu à lui-même. Il nous a gardés dans le coup ce soir. »