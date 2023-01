La Coupe du monde de snowboard cross de Mont-Sainte-Anne aura bien lieu

Les Québécois Éliot Grondin et Audrey McManiman pourront finalement s’exécuter devant leurs proches et amis.

La Coupe du monde de snowboardcross de Mont-Sainte-Anne se déroulera du 24 au 26 mars, pouvait-on lire sur le site Internet de la Fédération internationale de ski (FIS) jeudi matin.

La Coupe du monde de Mont-Sainte-Anne, qui devait initialement se dérouler du 3 au 5 février, avait été reportée plus tôt cette semaine.

La FIS avait alors indiqué que la compétition internationale n’aurait pas lieu en raison de problèmes techniques et météorologiques. De plus, une télécabine de la station de ski s’était écrasée au sol le 10 décembre.

« La décision de reporter l’événement a été prise dans le but d’offrir les meilleures conditions de neige possible et un parcours impeccable aux meilleurs athlètes du monde. Ce délai supplémentaire donnera le temps aux températures saisonnières de chuter, améliorant par le fait même les probabilités d’un plus grand enneigement et l’utilisation de canon à neige », a expliqué Canada Snowboard par voie de communiqué.

Ces nouvelles dates signifient aussi que la Coupe du monde de Mont-Sainte-Anne deviendra la dernière étape de la saison.

« Ce qui déterminera les grands gagnants de la saison », a précisé Canada Snowboard.

Grondin a décroché une médaille de bronze dans l’épreuve individuelle et une autre d’argent dans l’épreuve par équipe mixte aux Jeux olympiques de Pékin l’hiver dernier. Il a également signé deux victoires en carrière sur le circuit de la Coupe du monde.

Pour sa part, McManiman a obtenu son premier podium en Coupe du monde — une troisième place — à Reiteralm, en Autriche, le 3 décembre dernier.