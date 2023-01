Auger-Aliassime et Pospisil s’affronteront au premier tour des Internationaux d’Australie

Félix Auger-Aliassime va entamer les Internationaux d’Australie face à son compatriote, Vasek Pospisil.

Le Québécois, sixième tête de série, l’a vaincu trois fois en quatre matchs en carrière. Pospisil, un Britanno-Colombien, se classe 94e au monde.

L’Ontarien Denis Shapovalov, 20e tête de série, affrontera au premier tour le Serbe Dusan Lajovic, 81e à l’ATP.

Si le favori Rafael Nadal devait croiser le fer avec le Serbe Novak Djokovic, la seule possibilité serait en finale.

L’Espagnol est le champion en titre de la première étape du Grand Chelem. Son premier adversaire sera le Britannique Jack Draper.

Djokovic est la quatrième tête de série.

Du côté féminin

Chez les Canadiennes, la Québécoise Leylah Fernandez aura comme première rivale Alizé Cornet.

Trente-neuvième au classement, la Québécoise de 20 ans a battu la Française en deux sets à leur seule confrontation il y a deux ans, à Indian Wells. Cornet est 34e.

Bianca Andreescu sera d’abord opposée à la Tchèque Marie Bouzkova, 25e tête d’affiche.

Reine de Flushing Meadows en 2019, l’Ontarienne occupe le 42e échelon du tennis féminin.

Rebecca Marino aura comme rivale de première ronde Lin Zhu, de la Chine.

Une autre représentante de l’unifolié s’est ajoutée au groupe dans le tableau principal jeudi : Katherine Sebov.

La Torontoise a vaincu la Suissesse Simona Waltert 6-3, 6-4 au dernier tour du tableau des qualifications en vue du premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Même si elle a été dominée aux chapitres des as (0-2) et des coups gagnants (15-18), Sebov n’a commis que deux doubles fautes, contre six pour son adversaire. De plus, elle a effectué 35 fautes directes, soit 13 de moins que Waltert.

Sebov, qui est âgé de 24 ans, a aussi obtenu 69 pour cent des points avec sa première balle de service, et elle a réussi trois bris en huit occasions.

Elle avait vaincu la Tchèque Linda Noskova et l’Australienne Priscilla Hon lors des deux tours précédents en qualifications. Sebov, qui participe au tableau principal d’un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière, affrontera au premier tour la Française Caroline Garcia.

De son côté, la favorite Iga Swiatek va d’abord jouer face à Jule Niemeier, de l’Allemagne. La Polonaise a été battue en demi-finale à Melbourne en 2022.

Le tournoi va se dérouler du 16 au 29 janvier.