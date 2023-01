Les troupes du Canadien doivent prendre leurs responsabilités, croit St-Louis

Martin St-Louis croit que sa troupe est arrivée dans une nouvelle phase de son apprentissage et qu’elle doit maintenant prendre ses responsabilités.

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal a expliqué mercredi que les victoires du début de saison ont peut-être caché certaines lacunes en territoire défensif. Il est maintenant temps pour ses joueurs de se retrousser les manches et de mettre leurs bottes de travail.

« J’ai révisé certains de nos matchs [joués] plus tôt dans la saison, et quand nous gagnions, notre jeu en zone défensive ressemblait à celui quand nous perdions, a raconté St-Louis. Mais nous obtenions des performances spectaculaires de nos gardiens, notre avantage numérique produisait ou nous écoulions les punitions. Il y avait des choses qui cachaient les problèmes. »

« Mais c’était important, pour beaucoup de nos joueurs, de ne pas trop les critiquer ou de ne pas leur imposer trop de restrictions », a-t-il ajouté.

Alors que les défaites s’accumulent à un rythme effréné depuis environ un mois et que les performances gênantes sont de plus en plus fréquentes, St-Louis admet qu’il est temps pour ses joueurs d’accepter leurs responsabilités.

St-Louis insiste depuis quelques semaines sur un engagement complet de la part de ses joueurs. Il a aussi fait mention de « passagers », après des défaites lors desquelles plusieurs joueurs étaient invisibles sur la patinoire.

« Chaque gars peut prendre ça comme il le veut. C’est à eux de se regarder dans le miroir. Si un joueur pense qu’il a été un passager, peut-être qu’il l’était, mais d’autres seront peut-être trop durs envers eux-mêmes et croir[ont] qu’ils l’ont été également. »

« Il faut être engagé physiquement et mentalement, ou au moins un des deux, sinon ce sera très difficile d’être productif. Parfois, vous n’aurez pas les jambes, mais est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas être engagé ? Non. Il y a d’autres façons de faire les choses. »

St-Louis a affirmé qu’il s’attendait toujours à devoir resserrer la vis, après avoir donné autant de liberté à ses joueurs depuis sa nomination, le 9 février dernier.

Il espère maintenant les voir plus engagés dans leur apprentissage du travail en zone défensive, ce qui mènerait au succès de l’équipe.

« Nous sommes rendus dans une phase où les joueurs doivent être responsables par rapport aux choses sur lesquelles nous travaillons, a dit St-Louis. Et ce sont des choses qui vont nous aider à gagner et à grandir comme équipe. La victoire en fait partie. La victoire n’est pas une habileté. Elle est un choix. Et la victoire n’est pas loyale. Vous pouvez tout bien faire et travailler plus fort que l’adversaire et perdre quand même. Mais, comme groupe, nous voulons aller dans cette direction. La culture et le logo sont des aspects importants de la prochaine phase pour notre groupe. »

St-Louis est conscient qu’il y aura parfois des accidents de parcours pour sa jeune équipe, comme la défaite de 0-4 face au Kraken de Seattle encaissée lundi soir au Centre Bell.

« C’est comme quand vous avez un chiot, a imagé le propriétaire de trois chiens. Vous voulez qu’il puisse être propre, s’asseoir, donner la patte, se coucher, etc. Mais parfois, il y aura des accidents. Ça fait partie de la jeunesse. »

Par ailleurs, le Canadien a annoncé que l’attaquant Brendan Gallagher serait absent pour un minimum de six semaines en raison d’une blessure au bas du corps. Il s’agirait du même problème qui l’a forcé à rater 13 matchs en décembre.

En 25 parties cette saison, Gallagher a récolté quatre buts et cinq aides.

Rebondir face aux Predators

Le Canadien tentera de renouer avec la victoire jeudi, quand il accueillera les Predators de Nashville au Centre Bell. Les Predators ont rossé le Tricolore 6-3 le 3 janvier au Tennessee.

Avant la rencontre au Centre Bell, l’ancien défenseur P.K. Subban sera honoré.

« Il a été un membre important de l’équipe, a mentionné l’attaquant Cole Caufield. Je me souviens du but qu’il a marqué en échappée à sa sortie du banc des punitions lors d’une série contre les Bruins de Boston. »

« Il a côtoyé mon bon ami Jack [Hughes] au New Jersey, et je n’ai entendu que de bonnes choses à son sujet. C’est un gars qui a beaucoup d’énergie. Ça devrait être une soirée spéciale pour lui », a confié le no 22 du CH.

Le Canadien a rappelé l’attaquant Jesse Ylönen du Rocket de Laval, mercredi, et le Finlandais de 23 ans devrait être en uniforme face aux Predators.

St-Louis n’était pas en mesure de confirmer qui de Samuel Montembeault ou de Cayden Primeau allait défendre le filet du Tricolore. Jake Allen (haut du corps) s’est entraîné en solitaire mercredi.