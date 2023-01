Kim Clavel a su trouver dans une grippe l’occasion de se préparer

À quelque chose malheur est bon, dit le dicton. Kim Clavel est d'accord : le report de son combat d'unification face à Yesica Nery Plata lui permettra d'entrer dans le ring de la Place Bell, vendredi, après avoir optimisé sa préparation.

D'abord prévu le 1er décembre dernier, le combat opposant Clavel (16-0, 3 K.-O.), championne des mi-mouches du World Boxing Council (WBC) à la Mexicaine, détentrice de la ceinture de la World Boxing Association (WBA), a dû être repoussé en raison de l'influenza contractée par la Québécoise de 32 ans.

Annulé au dernier moment — un entraînement public et une conférence de presse avaient déjà eu lieu —, le gala a coûté une petite fortune au promoteur Yvon Michel, tous les pugilistes étant déjà sur place. Heureusement pour lui, le clan Nery Plata s'est montré compréhensif et peu gourmand : il a rapidement pu s'entendre avec celui-ci sur les termes du dédommagement.

« Ils ont été très compréhensifs, a dit Michel. Ce que Nery Plata voulait, c'était une Kim au sommet de sa forme afin d'offrir le combat que les amateurs méritent. »

Clavel et son entraîneuse Danielle Bouchard ont profité au maximum de ce contretemps : elles ont redoublé d'ardeur à l'entraînement, pouvant même se payer le luxe de travailler avec la boxeuse québécoise Lishana Sellan comme partenaire de sparring, dont le style s'apparente grandement à celui de Nery Plata, qui défendra pour la première fois sa ceinture.

« Ça nous a donné encore plus de temps pour nous préparer. C'est comme si tu avais un examen de mathématiques le 2 mars et que le prof le remettait en avril : tu as encore plus de temps pour étudier », a imagé celle qui défendra pour la troisième fois son titre du WBC.

« Ça nous a permis d'être encore plus spécifiques à l'approche du combat, a renchéri Bouchard. Travailler encore plus sur les forces de Kim. Ces cinq semaines nous ont permis d'aller chercher davantage au niveau de la puissance, de sa préparation physique. [...] Kim sera encore à son meilleur pour ce combat. »

Quant à Michel, il pourrait recouvrer rapidement les pertes encourues en raison du report de la soirée, surtout si sa protégée devait l'emporter.

« C'est clair que c'est mon travail de penser deux ou trois coups à l'avance, a-t-il expliqué. Je suis déjà en négociation avec une adversaire pour le 21 avril : on a déjà réservé la Place Bell. Si elle ne l'emporte pas, ce sera un combat de retour pour la remettre en selle. »

« Un plan exhaustif »

« Après le combat de vendredi, j'ai prévu trois combats pour elle : vaut mieux avoir un plan exhaustif que pas de plan. Un plan exhaustif peut toujours être modifié. J'ai aussi réservé la Place Bell le 22 septembre et le Centre Bell le 8 décembre. Tout ça pour des combats de Kim avec pour objectif, si elle l'emporte chaque fois, d'aller chercher les quatre ceintures avant la fin de 2023. »

« C'est clair que ce combat-là fait rêver, car il pourrait m'ouvrir des portes où ça fait longtemps que je souhaite entrer, a ajouté Clavel. Mais pour l'instant, la prochaine porte s'appelle Yesica Nery Plata. Je dois l'ouvrir, je dois gagner. Je compte bien le faire. »

La demi-finale de vendredi sera l'affaire de Mazlum Akdeniz (17-0, 8 K.-O.). Le super-léger de Longueuil défendra pour la première fois son titre continental des Amériques du WBC face au Mexicain Cristian Bielma (19-4-2, 7 K.-O.).

Deux autres combats féminins seront aussi au programme. La mi-moyenne Marie-Pier Houle (7-0-1, 2 K.-O.) fera face à Marisol Moreno (6-3) dans un premier combat de huit rounds pour les deux pugilistes. La médaillée d'or des Jeux panaméricains de 2015, Caroline Veyre (1-0), affrontera pour sa part Estefania Gonzalez Franco (4-5) chez les poids plume.

Finalement, le poids moyen Derek Pomerleau (3-0, 2 K.-O.) sera opposé à Gustavo Magana Rodriguez (3-1-1, 1 K.-O.), tandis que le Britanno-Colombien Erik Basran (2-0, 1 K.-O.) sera opposé au léger mexicain Juan Carlos Ramirez Garcia (4-2).

La première cloche devrait retentir à 19h. Le gala sera relayé par le site de visionnement en continu ESPN+ aux États-Unis, tandis qu'il sera disponible à la télévision à la carte et sur GYMboxe.tv au Canada.