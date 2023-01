Hernan Losada dirige son premier entraînement au camp du CF Montréal

La nouvelle surface synthétique du Stade olympique a fait des heureux au sein des joueurs du CF Montréal, mais l’entraîneur-chef Hernan Losada aurait probablement été satisfait même s’il avait eu les deux pieds sur la précédente.

Embauché par l’équipe montréalaise le 21 décembre, Losada a dirigé son premier entraînement du camp, lundi, et il en a profité pour rappeler à ses joueurs à quel point ils étaient chanceux d’être ici, au-delà des petites embûches.

« J’ai dit aux joueurs que j’étais très heureux d’être ici. J’ai été sans emploi pendant sept ou huit mois et je m’ennuyais de ça. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes heureux et privilégiés de faire quelque chose que nous aimons. Je voulais simplement leur dire d’avoir du plaisir, d’apprécier le moment et de réaliser à quel point nous sommes chanceux de faire ce que nous faisons », a déclaré Losada.

À son arrivée avec l’équipe, Losada semblait traîner une réputation de bourreau, mais aucun joueur n’a souffert lors de la première journée du camp. Après s’être échauffés pendant environ une heure, les joueurs du Bleu-blanc-noir ont pu tester la nouvelle surface du Stade olympique.

« Avant, la surface ne valait pas très cher, mais en ce moment, pour du synthétique, c’est un bon 10 sur 10 », a dit en riant le milieu de terrain québécois Mathieu Choinière.

Losada, qui s’était attiré des critiques de la part de certains joueurs en raison de ses pratiques lorsqu’il était entraîneur-chef du DC United, a haussé le rythme dans la dernière demi-heure de l’entraînement et il s’est dit satisfait de la réponse et de la condition physique de ses hommes.

« C’est un groupe très motivé qui a beaucoup d’énergie. C’était un bel entraînement. Tout le monde était en bonne forme pour ce premier entraînement. Je suis très heureux de ce que j’ai vu de la part du groupe », a-t-il mentionné.

En cette première journée de camp, l’Argentin de 40 ans a assuré qu’il était encore trop tôt pour parler d’un schéma tactique et pour évaluer les joueurs.

« Nous ne regardons aucune chose spécifique pour le moment. L’idée est de simplement beaucoup toucher au ballon. Nous ne voulons pas qu’il y ait des blessures alors nous préparons des entraînements plus tranquilles, a observé Losada. La première semaine sert à faire de l’adaptation et peut-être que nous allons travailler plus dur lors de la deuxième. »

Chances et absences

Une des histoires de la journée était sans contredit l’absence du vétéran Kei Kamara. Losada a toutefois spécifié que Kamara était malade et qu’il était encore en Afrique.

« Il va revenir dans les prochains jours », a fait savoir l’entraîneur-chef.

Il y avait également trois autres absents de taille pour cette première journée du camp, mais dans leur cas, le CF Montréal doit faire une croix sur un éventuel retour.

Artisans des succès records de l’équipe en 2022, Alistair Johnston (en Écosse), Ismaël Koné (en Angleterre) et Djordje Mihailovic (aux Pays-Bas) ont tous pris la direction de l’Europe après de lucratifs transferts.

Ces départs vont peut-être changer un peu le visage de la formation montréalaise pour la saison 2023, mais ils pourraient également permettre à certains joueurs de prendre le relais et d’avoir une occasion de se faire valoir.

« C’est comme ça dans le sport professionnel. Il y a toujours des joueurs qui partent et d’autres qui arrivent. C’est malgré tout la même mentalité chaque année au début du camp. Nous arrivons sur le terrain et nous travaillons fort. Ça va être différent avec un nouvel entraîneur-chef, mais tu essaies de contrôler ce que tu peux contrôler. Tout le monde va tenter de s’améliorer », a expliqué l’attaquant Mason Toye.

Choinière pourrait être l’un des joueurs qui en profitent. Sous les ordres de Wilfried Nancy, le Québécois a obtenu 24 départs en 2021 et 15 départs en 2022 et il espère pouvoir convaincre Losada qu’il peut faire le travail au milieu du terrain.

« C’est l’objectif d’être partant semaine après semaine, a-t-il insisté. Je veux jouer le plus de minutes possible et je veux aider l’équipe. Je sais que je peux jouer n’importe où. Je vais essayer de montrer à Hernan ce que je suis capable de faire pendant le calendrier préparatoire et au cours de la saison. Il faut que je saisisse ma chance. »

Le capitaine de retour

Le CF Montréal a tout de même appris une bonne nouvelle vendredi dernier, alors que le vétéran milieu de terrain Victor Wanyama a signé un contrat de deux ans pour revenir dans le giron de l’équipe.

Wanyama, un des piliers de la troupe montréalaise depuis son arrivée en 2020, était sur le terrain lundi, au grand plaisir de son entraîneur-chef et de ses coéquipiers.

« Je suis très heureux du retour de Victor. C’est notre capitaine, il est connu ici, il aime la ville et c’est un joueur très important pour nous », a insisté Losada.

« C’est très bien pour la chimie dans le groupe. Victor est un gars qui rassemble tout le monde, c’est un capitaine et un leader. Je suis heureux de pouvoir partager le terrain avec lui pendant plusieurs années », a ajouté Choinière.

Les défenseurs George Campbell et Aaron Herrera, acquis pendant la saison morte, ont également participé à cette première journée de camp.

Le CF Montréal s’entraînera au Stade olympique jusqu’au 4 février avant de s’envoler pour la Floride.