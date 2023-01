Bedard parmi les plus productifs

Le phénomène canadien Connor Bedard a réalisé l’une des meilleures performances offensives en une seule édition de l’histoire du Championnat mondial junior de hockey, et il a mené le Canada, jeudi soir, à la 20e médaille d’or de son histoire.

L’attaquant de 17 ans a dominé le tournoi 2023 avec 23 points (9 buts, 14 aides), ce qui le place au quatrième rang des meilleures productions en une seule édition du tournoi.

La Presse canadienne brosse ici un tableau des cinq plus grandes prestations offensives de l’histoire du Championnat.

Peter Forsberg, Suède

Forsberg occupe toujours le sommet de la liste des plus grandes performances offensives réalisées en une édition du Championnat mondial junior grâce à ses prestations effectuées lors du tournoi tenu en 1993. Forsberg a accumulé 31 points (7 buts, 24 aides) en sept sorties, mais a été incapable de mener son pays à un triomphe contre le Canada lors du duel pour la médaille d’or. Il a ensuite marqué le but décisif en tirs de barrage lors de la grande finale aux Jeux olympiques de 1994, vengeant ainsi sa défaite subie contre le Canada au Mondial junior. Ce fut sa première de deux médailles d’or olympiques, l’autre ayant été acquise en 2006. Forsberg a connu une carrière de 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), qui s’est échelonnée de 1994 à 2011. Il a gagné deux Coupes Stanley et a aussi reçu à une occasion les trophées Hart, Art-Ross et Calder. Forsberg a terminé sa carrière avec 885 points (249 buts, 636 aides) en 708 parties.

Markus Näslund, Suède

Näslund a été le meilleur buteur du tournoi de 1993, avec 13 buts. Il a aussi obtenu 11 mentions d’aide, pour terminer immédiatement derrière Forsberg. Sélectionné 10 rangs derrière son compatriote en 1991 (16e au total), il a joué 15 saisons dans la LNH, entre 1993 et 2009, dont un peu plus de 11 dans l’uniforme des Canucks de Vancouver. Pendant sa carrière, qu’il a commencée avec les Penguins de Pittsburgh et terminée avec les Rangers de New York, Näslund a amassé 869 points (395 buts, 474 aides) en 1117 parties.

Raimo Helminen, Finlande

Helminen s’est fait connaître grâce à une récolte de 24 points — un record du tournoi à l’époque — effectuée lors du Championnat mondial junior de 1984, récolte qui comprend 11 buts. La Finlande a obtenu la médaille d’argent, s’inclinant en finale contre l’Union soviétique, en Suède. Helminen a également représenté son pays lors des Jeux olympiques de 1984. Cette même année, il a été un choix de deuxième tour des Rangers de New York. Helminen a joué dans la LNH lors des saisons 1985-1986 et 1986-1987, ainsi qu’en 1988-1989, avant de prendre la direction de l’Europe, où il a joué les 18 dernières campagnes de sa carrière professionnelle. En 117 matchs dans la LNH, il a inscrit 59 points, dont 13 buts.

Connor Bedard, Canada

Bedard a outrageusement dominé tous les autres joueurs au tournoi de 2023 tout en récoltant une deuxième médaille d’or en cinq mois avec le Canada au Championnat mondial junior. Il a établi des records canadiens pour le plus grand nombre de points et d’aides cumulés lors d’une même édition du tournoi. Il a égalé la marque canadienne pour le plus grand nombre de buts en carrière (14) au tournoi et il a surpassé Jaromír Jágr pour le plus grand nombre de points accumulés par un joueur âgé de 18 ans ou moins. Le hockeyeur originaire de North Vancouver retournera avec les Pats de Regina, dans la Ligue junior de l’Ouest, où il tentera de se maintenir dans la position de joueur devant être choisi au premier rang lors du prochain repêchage de la LNH.

Robert Reichel, Tchécoslovaquie

Reichel a dominé tous les joueurs lors du tournoi de 1990, disputé en Finlande, avec 21 points (11 buts, 10 aides), alors que la Tchécoslovaquie a remporté la médaille de bronze. Choix de quatrième tour des Flames de Calgary en 1989, Reichel a joué pendant 11 saisons dans la LNH, entre 1990 et 2004. Il a également porté les couleurs des Islanders de New York, des Coyotes de Phoenix et des Maple Leafs de Toronto. Il a conclu sa carrière avec 630 points (252 buts, 378 aides) en 830 matchs.