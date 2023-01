Damar Hamlin respire par lui-même et parle à ses proches

Le demi de sûreté Damar Hamlin des Bills de Buffalo respire par lui-même et est capable de parler après qu’on lui a retiré son tube respiratoire, a fait savoir son agent vendredi.

Il s’agit des plus récents développements de son remarquable rétablissement au cours des quatre jours qui ont suivi l’arrêt cardiaque dont a été victime Hamlin et sa réanimation sur le terrain pendant un match de la Ligue nationale de football, lundi soir, contre les Bengals de Cincinnati.

Sur Twitter, les dirigeants de Bills ont révélé que Hamlin a même participé à la réunion matinale des membres de l’équipe via FaceTime, vendredi, et leur a dit « je vous aime, les gars ».

Dans un communiqué, les Bills ont indiqué que « les fonctions neurologiques de Hamlin demeurent intactes et qu’il a été capable de parler à sa famille et à l’équipe de soignants ».

Ira Turner, l’agent de Hamlin, n’a pas été en mesure de fournir plus d’informations, dans un texto acheminé à l’Associated Press vendredi matin. Les développements ont d’abord été rapportés par The Athletic.

Âgé de 24 ans, Hamlin se trouvait toujours dans un état critique, jeudi, à l’unité des soins intensifs du Centre médical de l’Université de Cincinnati. En plus de pouvoir communiquer par écrit, Hamlin était aussi capable de saisir les mains de gens autour de lui.

Selon le docteur Timothy Pritts, Hamlin a encore des progrès significatifs à faire, mais il semble que tout va bien dans son cerveau, « ce qui est très gratifiant pour nous tous », a-t-il aussi mentionné.

Le rétablissement de Hamlin se poursuit dans une direction positive après que son coeur se soit arrêté alors qu’il a effectué ce qui semblait être un plaqué de routine lors du premier quart du duel contre les Bengals.

Hamlin, qui en est à sa deuxième année dans la NFL, a passé ses deux premiers jours à l’hôpital sous sédatif pour permettre à son corps de se rétablir, et sous ventilateur pour l’aider à respirer.

Les Bills ont été réconfortés par les rapports médicaux encourageants alors qu’ils ont repris l’entraînement jeudi en vue d’un match à domicile contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche.

La scène de l’effondrement de Hamlin, télédiffusée à un auditoire de tous les coins de l’Amérique du Nord dans le cadre du traditionnel match du lundi soir au réseau ESPN, a suscité une vague de soutien de la part des supporters et des joueurs de toute la ligue.

Des fans, des propriétaires d’équipes et des joueurs — dont Tom Brady et Russell Wilson — ont fait des dons à la fondation « Chasing M’s » de Hamlin, qui avait récolté plus de 7,8 millions de dollars vendredi matin.