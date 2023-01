Djokovic élimine Shapovalov en deux manches au tournoi d’Adélaïde

Le Serbe Novak Djokovic a éliminé le Canadien Denis Shapovalov en deux manches de 6-3, 6-4 en quarts de finale de l’International de tennis d’Adélaïde, vendredi.

Djokovic, première tête de série du tournoi, a ainsi signé une huitième victoire en autant de tentatives contre Shapovalov. En demi-finale, samedi, il affrontera le Russe Daniil Medvedev, qui avait défait son compatriote Karen Khachanov 6-3, 6-3 plus tôt en journée.

Face au 5e joueur mondial, Shapovalov a inscrit six as mais commis sept doubles fautes. En comparaison, Djokovic a claqué quatre as et fait trois doubles fautes.

Shapovalov a réussi 53 % de ses premiers services et gagné 66 % des points après avoir logé sa première balle en jeu, des statistiques inférieures à celles de Djokovic (57 % et 78 %).

Le Canadien de 23 ans, 18e au monde, a obtenu un bris de service en quatre tentatives. Ce bris est venu lors du sixième jeu de la deuxième manche, ce qui avait permis à Shapovalov de porter le score 3-3.

Cependant, Djokovic est allé chercher son troisième bris du match — et son deuxième du deuxième set — lors du neuvième jeu. Il se plaçait ainsi en posture pour clore le match à son service dès le jeu suivant, ce qu’il a accompli.

Djokovic s’est inscrit à ce tournoi en guise de préparation en vue des Internationaux d’Australie, qui vont commencer le lundi 16 janvier à Melbourne. Djokovic n’a pas pu participer à ce tournoi l’an dernier parce qu’il n’était pas vacciné contre la COVID-19.

En demi-finale samedi, Djokovic affrontera le finaliste des Internationaux d’Australie de 2022. Medvedev avait perdu contre Rafael Nadal.

« Ce n’est jamais facile de jouer contre votre compatriote », a déclaré Medvedev au sujet de son duel contre Khachanov.

« Je suis heureux d’avoir pu vraiment élever le niveau de mon jeu, surtout vers la fin des deux sets, et je suis très content de m’être qualifié pour les demi-finales. »

Champion des Internationaux des États-Unis en 2021, Medvedev a perdu deux fois en finale des Internationaux d’Australie. En 2021, il s’était incliné face à Djokovic, qu’il avait ensuite battu à Flushing Meadows.

« C’est sûr que j’ai bien joué l’an dernier et je joue bien en ce moment », a analysé Medvedev, classé 3e tête de série à Adélaïde.

« Honnêtement, c’est tout ce qui importe. Pour gagner un tournoi du Grand Chelem, ou pour atteindre la finale, vous devez être à votre meilleur pendant sept matchs. J’ai réussi à le faire une fois et j’ai passé vraiment près l’année dernière. Et c’est ce que je vais tenter de faire de nouveau dans quelques semaines, à Melbourne », a ajouté Medvedev.

Dans les autres matchs de quarts de finale joués vendredi, l’Américain Sebastian Korda a vaincu l’Italien Jannik Sinner, sixième tête de série, 7-5, 6-1, tandis que le Japonais Yoshihito Nishioka a battu l’Australien Alexei Popyrin 7-6 (4), 6-7 (8), 6-2.

Issu des qualifications, Popyrin avait éliminé le Montréalais Félix Auger-Aliassime 6-4, 7-6 (5) dès la première ronde du tournoi, lundi.

Noskova continue de surprendre

Chez les femmes, Linda Noskova, une Tchèque de 18 ans issue des qualifications, a pris la mesure de la Biélorusse Victoria Azarenka, double championne aux Internationaux d’Australie, 6-4, 6-7 (3), 7-6 (6). Ce match de la ronde des quarts de finale a duré près de trois heures.

Gagnante de son duel de premier tour contre Daria Kasatkina, troisième tête de série, Noskova a gagné cinq matchs consécutifs, incluant les deux qu’elle avait dû jouer lors de la ronde de qualification.

À seulement sa sixième présence en carrière au tableau principal d’un tournoi de la WTA, Noskova affrontera en demi-finale la Tunisienne Ons Jabeur, première tête de série et deuxième joueuse mondiale.

En quarts de finale, Jabeur a défait l’Ukrainienne Marta Kostyuk 7-6 (5), 7-5.

L’autre demi-finale réunira la Bélarusse Ayna Sabalenka, cinquième joueuse mondiale et deuxième tête de série, et la Roumaine Irina-Camelia Begu. Elles ont signé des victoires en deux manches, contre Marketa Vondrousova et Veronika Kudermetova, respectivement.