Adam Gajan repousse 28 tirs et la Slovaquie blanchit la Lettonie 3-0

Le gardien Adam Gajan a décroché un blanchissage grâce à 28 arrêts et la Slovaquie a défait la Lettonie 3-0 au championnat mondial de hockey junior, vendredi.

Filip Mesar, un choix de première ronde du Canadien de Montréal, a mené l’attaque slovaque avec un but et une aide. Alex Ciernik et Simon Nemec, le deuxième choix au total de l’encan 2022 — sélectionné par les Devils du New Jersey — ont également touché la cible.

Le gardien letton Patriks Berzins a arrêté 23 des 25 tirs auxquels il a fait face, puisque Mesar a fait mouche dans un filet désert.

Avec cette victoire, la Slovaquie est à égalité avec les États-Unis en deuxième place du groupe B avec deux victoires et une défaite. La Finlande occupe le premier rang avec deux victoires et un revers en prolongation.

Les victoires en temps réglementaire valent trois points, les victoires en prolongation en accumulent deux et les défaites en prolongation en valent un.

De leur côté, les Slovaques termineront la phase de groupe samedi contre la Suisse.

Allemagne 4 — Autriche 2

Nikita Quapp a réalisé 17 de ses 31 arrêts en troisième période, et l’Allemagne a battu l’Autriche 4-2.

Après s’être inclinée contre la Suède et le Canada lors de ses deux premiers matchs, l’Allemagne (1-0-0-2) a signé sa première victoire du tournoi.

Roman Kechter et Philipp Krening ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide pour les Allemands. Thomas Heigl et Leon van der Linde ont ajouté un but chacun.

Ian Scherzer a inscrit le premier but de l’Autriche (0-0-0-4) pendant le tournoi et Jonas Dobnig a rendu les choses intéressantes au troisième engagement, mais Quapp a fermé la porte.

Michael Sicher a amorcé la rencontre pour l’Autriche, mais il a été chassé après avoir permis 3 buts en 13 tirs. En relève, Thomas Pfarrmaier a bloqué 13 rondelles.

L’Allemagne s’est assurée de faire partie des quarts de finale grâce à sa quatrième place dans le groupe A.

L’Autriche, dernière du groupe A, devra se battre pour rester dans le groupe mondial en se mesurant à la Lettonie, dernière du groupe B, lors de deux matchs qui auront lieu pendant la ronde éliminatoire. Le perdant de cette confrontation, sous un format deux de trois qui débutera lundi, se verra ensuite relégué.