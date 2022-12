Des Jeux olympiques sous cloche de verre

Pour cette série, Le Devoir vous fait entrer dans les coulisses de grands reportages de ses journalistes en 2022. Coincé dans une énorme bulle sanitaire, Éric Desrosiers, accompagné par la photographe Marie-France Coallier, a couvert les Jeux olympiques d'hiver en Chine sans jamais pouvoir prendre le pouls du pays.

Était-ce la faute de la fatigue accumulée après 15 premiers jours étourdissants à couvrir/courir les Jeux olympiques d’hiver de Pékin, qui avaient eux-mêmes été précédés par des semaines d’un parcours du combattant pour avoir seulement le droit de mettre le pied en Chine ? Ou une petite attaque de mal du pays ? Ou encore l’odeur chimique à l’intérieur des masques N95 qu’on devait porter partout et en tout temps, en dehors comme en dedans, qui avait fini par complètement m’écoeurer ? Je ne sais pas. Mais ce matin-là, même le doux temps printanier qui régnait dans la capitale chinoise et le soleil qui chauffait le visage ne suffisaient pas pour me remonter le moral.

J’attendais seul devant notre hôtel que la navette pour le centre des médias arrive. Pour me rejoindre dehors, ma collègue photographe, Marie-France Coallier, devait encore faire la file pour qu’une dame en combinaison d’astronaute lui passe, comme chaque matin, un long coton-tige dans les moindres recoins de la gorge à la recherche de trace de COVID. Après, il lui faudrait passer avec son lourd et encombrant barda à travers un contrôle de sécurité semblable à ce que l’on a dans les aéroports.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

De l’autre côté de la haute palissade qui entourait l’hôtel, on entendait les bruits de la ville et de la vie quotidienne dont l’accès nous était interdit. L’été d’avant, les Jeux olympiques de Tokyo s’étaient aussi tenus à l’intérieur de bulles sanitaires, mais on avait eu le droit d’en sortir après deux semaines de quarantaine. En Chine, les étrangers qui entraient dans la bulle olympique n’en ressortaient qu’en quittant le pays.

Lorsqu’on a la chance d’aller couvrir la plus grande fête du sport au monde, on n’y va pas pour faire du tourisme, bien entendu. Mais il y avait de quoi rendre fou n’importe quel journaliste de se retrouver ainsi, de l’autre côté de la planète, dans un pays aussi fascinant et influent que la Chine, et d’être condamné à ne l’entrevoir qu’à travers les vitres des navettes qu’il fallait obligatoirement emprunter même entre des sites séparés par trois coins de rue.

Cet enfermement était d’autant plus décevant pour moi que j’y avais déjà fait un voyage marquant de trois mois, il y a 30 ans, et qu’il me brûlait de voir, ne serait-ce qu’un peu, ce qu’elle était devenue. Mais jusque-là, on en avait été si bien isolés qu’on aurait pu se trouver presque n’importe où dans le monde.

C’est lorsque les employés de sécurité ont enlevé les deux cadenas sur la haute porte d’entrée pour laisser sortir un taxi que j’ai pu voir passer un joyeux groupe d’adolescents sur le trottoir tout à côté et que j’ai pensé qu’un petit accroc aux règles sanitaires ne serait pas si grave…

Du sport

De tout temps, couvrir des Jeux olympiques commande beaucoup de discipline, de travail et de débrouillardise. Le processus d’accréditation est long et pointilleux. Une fois sur place, on est sans cesse placé devant des choix déchirants sur les événements à suivre en fonction de leur importance sportive, de l’intérêt qu’ils suscitent au Québec, de leur originalité, de l’aide qu’on peut espérer des agences de presse, des contraintes logistiques et du décalage horaire.

En Chine, tout cela a été compliqué par les règles sanitaires, mais aussi par la peur du piratage informatique qui forçait à adopter des mesures de sécurité spéciales. Organisées en fonction des heures de grande écoute dans les grandes villes de la côte est américaine, un grand nombre d’épreuves en montagne se tenaient aussi soit trop tôt, soit trop tard pour y assister, même en attrapant le premier ou le dernier train rapide entre les sites de compétition et Pékin.

Cela ne nous a pas empêchés d’être témoins des exploits, notamment de plusieurs athlètes canadiens, comme les patineurs de vitesse Steven Dubois, Isabelle Weidemann, Charles Hamelin et Laurent Dubreuil, les surfeurs des neiges Maxence Parrot et Éliot Grondin ou encore l’équipe féminine de hockey.

Sans le savoir, les mesures de confinement qui se sont appliquées à ces Jeux de Pékin étaient annonciatrices de la rigueur que le gouvernement chinois allait mettre par la suite dans l’application de sa politique « zéro COVID ». Mais la bulle sanitaire olympique ne contenait qu’environ 70 000 personnes et était assez grande pour que des dizaines d’hôtels, des stades entiers, des trains et même des montagnes puissent y tenir. Plus tard dans l’année, ce sont dans leurs logements ou dans leurs usines que des millions de Chinois allaient se retrouver confinés.

De retour en Chine

Revenons au groupe d’adolescents qui passait sur le trottoir ce matin-là. Il y en avait un, sans doute le plus rebelle, qui avait baissé son masque. Comme j’étais presque seul dehors et que personne ne regardait, j’ai fait pareil. Pendant quelques secondes seulement.

L’odeur chimique du masque a lentement fait place à quelque chose de difficile à décrire, mais que j’ai tout de suite reconnu. Il s’y mêlait, à un fond d’émanations de charbon brûlé, des senteurs sucrées, épicées et acides. Pour un instant, je me suis senti de retour en Chine.