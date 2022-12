La Russie bannie des podiums

Retour sur les répercussions de l’invasion russe en Ukraine, qui a marqué le monde en 2022.

Après les bombes, les boycottages. Sitôt la guerre en Ukraine déclenchée, l’univers du sport a serré les rangs pour afficher son unité avec le pays envahi.

La Fédération internationale de judo a mené la fronde. Trois jours après le début de l’invasion, elle dépouillait un de ses plus célèbres judokas, le président russe, Vladimir Poutine, de son titre de président honorifique. Au tapis, l’envahisseur !

Le lendemain, la FIFA et le Comité international olympique (CIO) emboîtaient le pas. Les deux organisations ont condamné sans ambiguïté la Russie, la première disqualifiant d’emblée le pays de la Coupe du monde qatarie, la deuxième prescrivant la mise au ban des athlètes russes et biélorusses de tout tournoi et de toute fédération sportive.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Les univers du tennis et du hockey ont tous deux condamné l’invasion, sans punir les joueurs et les joueuses. Autant l’Association des professionnels du tennis (ATP) que la Women’s Tennis Association (WTA) ont toléré les athlètes russes, tout en leur interdisant de s’afficher sous le drapeau de la Russie.

La Ligue nationale de hockey (LNH) a exprimé son soutien à l’Ukraine — sans sanctionner les 40 joueurs russes qui évoluent dans le circuit Bettman. Alex Ovechkin, par exemple, porte encore un « C » sur son uniforme des Capitals, malgré la sympathie qu’il affiche pour Vladimir Poutine sur Instagram. Pour la LNH, « nos joueurs ne jouent pas pour la Russie, mais pour leurs équipes ».

Malgré la guerre, « la planète sportive a continué de tourner, rappelle le professeur Yann Roche — même si elle l’a largement fait sans la Russie ». La finale de la Ligue des champions, la grand-messe du football européen, devait se tenir à Saint-Pétersbourg en mai ; c’est plutôt Paris qui l’a accueillie. Un Grand Prix devait avoir lieu à Sotchi à l’automne ; la F1 a tiré un trait sur l’événement.

« Nous avons tendance à punir le pays sur le plan sportif parce que nous savons que les Russes accordent une énorme importance à cette vitrine-là », analyse Jean Lévesque, professeur de l’UQAM, spécialiste du sport et du monde soviétique.

Ces sanctions à l’encontre du sport russe peuvent toutefois nourrir le sentiment de persécution entretenu par le Kremlin, selon qui tous ne jouent pas selon les mêmes règles dans l’arène mondiale. La FIFA condamne la Russie, mais accueille l’Arabie saoudite au Mondial malgré la guerre que Riyad mène contre le Yémen. Le CIO ne veut plus rien savoir de Moscou, mais défend Beijing dans le même souffle, pourtant coupable d’un nettoyage culturel et ethnique au Tibet et dans le Xinjiang.

Signe, peut-être, que le bannissement du sport russe agace l’homme fort de Moscou : c’est avec une athlète américaine que le Kremlin a joué au jeu des otages. La basketteuse Britnney Griner en a fait les frais, condamnée à neuf ans de prison pour avoir transporté moins d’un gramme de hasch en sol russe.

Sa libération en échange de Viktor Bout, un trafiquant d’armes parfois baptisé « le semeur de mort », a rappelé que la Russie, même affaiblie et isolée sur l’échiquier mondial, demeure capable de marquer des points.