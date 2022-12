Le CF Montréal présente son nouvel entraîneur-chef

Comme le dit le proverbe : le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres.

Si Wilfried Nancy ne semblait plus croire au projet du CF Montréal, même après une saison historique, Hernán Losada a plutôt hâte de mettre la main à la pâte et d’y ajouter sa vision.

La formation montréalaise a présenté l’Argentin de 40 ans à titre de nouvel entraîneur-chef, mardi, terminant l’année 2022 sur une bonne note, après quelques semaines qui ont alimenté l’incertitude chez les partisans.

Au-delà des records et de la première participation de l’équipe aux éliminatoires de la MLS depuis 2016, le visage du Bleu-Blanc-Noir a beaucoup changé en l’espace de quelques jours au début du mois de décembre. Nancy a quitté le navire pour diriger le Crew de Columbus, tandis que le défenseur Alistair Johnston et le milieu de terrain Ismaël Koné ont été transférés, après un passage remarqué à la Coupe du monde de soccer au Qatar.

Losada sait que ce ne sera pas facile pour lui de reprendre là où l’équipe a laissé en 2022, mais il avoue avoir été séduit par ce projet de développement et ce désir du club de malgré tout rester compétitif.

« Le CF Montréal est reconnu pour le développement des jeunes et il donne beaucoup d’occasions aux joueurs de l’Académie. Nous avons vu des joueurs comme Koné et Johnston passer à un autre niveau, c’est exceptionnel pour le club, et j’ai bon espoir de pouvoir poursuivre sur cette lancée. C’est la philosophie de l’équipe, et c’est pour ça que je suis là », a déclaré le nouvel entraîneur-chef.

Losada a fait ses débuts professionnels en 2003, en Argentine, et il a passé la majorité de sa carrière en Belgique, où il a joué de 2006 à 2018. C’est là qu’il a affronté à quelques reprises Olivier Renard, le vice-président et chef de la direction technique du CF Montréal.

Losada a annoncé sa retraite en mars 2018. Peu de temps après, il s’est joint au personnel d’entraîneurs du club belge Beerschot. En janvier 2021, il a fait le saut dans la MLS pour diriger le D.C. United. Au moment de son embauche, il était le plus jeune entraîneur-chef de la ligue.

Renard se souvient du style de jeu préconisé par Losada et d’à quel point le CF Montréal, dirigé par Nancy, avait éprouvé des difficultés lors de ses deux affrontements contre le D.C. United en 2021.

« J’aime sa vision “footballistique”, l’aspect tactique et sa personnalité. Regardez les statistiques des deux matchs contre le D.C. United : nous avons été dominés. Hernán a un jeu très offensif avec plus ou moins la même tactique que nous. C’est quelque chose que je recherchais aussi, a expliqué Renard. Quand je regarde notre groupe de joueurs actuel, nous n’allons pas tout changer. C’est l’entraîneur qui va s’adapter à notre équipe, et non l’inverse. Hernán le sait. C’est un football offensif que nous voulons voir à Montréal, et nous allons tenter de continuer sur cette voie. »

Une réputation à redorer

Losada arrive à Montréal avec une belle expérience de joueur, mais il doit encore faire ses classes comme entraîneur. Quelques semaines après le congédiement de l’Argentin, en avril 2022, l’ancien gardien du D.C. United Chris Seitz a publié une série de 14 gazouillis pour parler de la sévérité des pratiques de l’équipe à l’époque où Losada était entraîneur-chef.

Sans nommer Losada, Seitz a indiqué qu’il devait se peser chaque jour, que son entraîneur l’avait placé dans une position de dépression et de doute, sans oublier de mentionner que sa santé mentale et sa santé physique ont été touchées.

Losada n’a pas démenti les dires de son ancien joueur, mais il a fait savoir qu’il apprenait lui aussi les rudiments de son nouveau métier, après une longue carrière dans le feu de l’action comme milieu de terrain.

« Je suis un jeune entraîneur qui continue à apprendre, comme personne aussi. Mon expérience avec le D.C. United était ma première expérience après 15 ans de vie en Belgique. Je suis reconnaissant de cette occasion, parce que c’est peut-être grâce à ça que je suis ici. Il y a des choses à corriger, mais je suis prêt à être une meilleure personne et un meilleur entraîneur. Ce n’est pas facile de faire plaisir à tout le monde », a mentionné Losada, ajoutant qu’il avait également reçu plusieurs commentaires positifs.

À ce sujet, Renard a dit qu’il était au courant de la situation et qu’il en avait discuté avec son nouvel entraîneur-chef, mais qu’il voulait aussi être présent pour l’épauler.

Losada est devenu le neuvième entraîneur-chef du CF Montréal depuis l’entrée du club en MLS, en 2012, et c’est à se demander s’il aura l’occasion d’établir son style et sa vision même si l’équipe peine à retrouver les succès de la dernière campagne.

Bien que Renard ne veuille pas trop se projeter et souhaite laisser parler les résultats, le président et chef de la direction de la formation montréalaise, Gabriel Gervais, a affirmé vouloir établir une certaine stabilité au sein de l’organisation.

« La moyenne pour les entraîneurs dans la MLS, c’est deux ou trois ans. C’est sûr que c’est une moyenne que nous voulons battre, mais historiquement, nous ne l’avons pas tout à fait réussi. Je veux personnellement apporter de la stabilité au club, et pas seulement au point de vue technique, a souligné Gervais. Ce sentiment d’appartenance est très important, et je veux faire comprendre à Hernán la riche histoire que nous avons. Nous voulons transmettre nos valeurs, notre mission, notre vision, et je sentais la même énergie du côté d’Hernán. »

Le CF Montréal amorcera la prochaine saison le 25 février, à Miami. Entre-temps, Renard continuera son magasinage pour pallier les départs de certains joueurs et donner toutes les chances à Losada d’avoir du succès.