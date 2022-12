Jessie Fleming de nouveau élue joueuse de soccer de l’année au Canada

Jessie Fleming de l’équipe nationale féminine a été nommée Joueuse de l’année de Soccer Canada pour une deuxième année de suite.

Les dirigeants de Soccer Canada en ont fait l’annonce par voie de communiqué, mercredi après-midi.

Fleming se joint à Charmaine Hooper et Christine Sinclair en devenant seulement la troisième joueuse de l’équipe nationale féminine à remporter ce titre lors de deux saisons d’affilée.

Âgée de 24 ans et originaire de London, en Ontario, la milieu de terrain a remporté le titre en 2022 aux termes d’une année au cours de laquelle elle a aidé le Canada à se qualifier pour la Coupe du monde de soccer féminin, qui aura lieu en Australie et Nouvelle-Zélande en 2023. Le Canada a ensuite mis la main sur la médaille d’argent au Championnat féminin de la Concacaf.

Fleming a également aidé son club professionnel, le Chelsea FC, à remporter le titre dans la Super Ligue féminine anglaise 2021-2022 et la Coupe de la Ligue en Angleterre.

Fleming a aussi été nommée au sein de l’équipe d’étoiles du Championnat féminin de la Concacaf, où elle a disputé les cinq matchs du Canada. Ses trois buts l’ont placée en tête du tournoi à égalité à ce chapitre.

Elle a marqué dans le match d’ouverture face à Trinité-et-Tobago, a inscrit le but gagnant contre le Costa Rica pour assurer le premier rang du Groupe B et a enfilé le but vainqueur face à la Jamaïque pour aider le Canada à atteindre la finale.

L’honneur du joueur masculin par excellence au Canada sera dévoilé jeudi.