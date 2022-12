Le CF Montréal nomme Hernan Losada au poste d’entraîneur-chef

Le CF Montréal a annoncé mercredi la nomination de Hernan Losada au poste d’entraîneur-chef en vue de la saison 2023.

Losada succède à Wilfried Nancy, qui a quitté l’organisation montréalaise au début du mois de décembre pour se joindre au Crew de Columbus.

Il devient le neuvième entraîneur-chef de l’histoire de l’organisation montréalaise depuis son accession à la Major League Soccer.

Le CF Montréal tiendra une conférence de presse jeudi matin, à 10 h 30 au Centre Nutrilait. Losada rencontrera alors les médias en compagnie de Gabriel Gervais, président et chef de la direction de l’équipe, et d’Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive.

Âgé de 40 ans, Losada a occupé le poste d’entraîneur-chef de D.C. United lors des saisons 2021 et 2022. Avant de s’établir en Amérique du Nord, il a fait ses classes comme entraîneur avec le club belge Beerschot V.A, tout d’abord avec l’équipe U21, en 2018-19.

Il a ensuite pris les rênes de l’équipe première en octobre 2020 avec laquelle il a remporté le championnat de deuxième division belge, permettant d’atteindre la première division belge la saison suivante. En 2020, il a été finaliste au titre d’entraîneur de l’année de la ligue.

« Nous étions à la recherche d’un entraîneur qui pouvait perpétuer le projet sportif qu’on bâtit depuis mon arrivée en 2020 et nous sommes persuadés qu’Hernán remplit toutes les cases à ce niveau », a déclaré Renard, dans un communiqué de presse.

« Avec la philosophie mise de l’avant au club au cours des dernières années, sur le terrain comme à l’extérieur, nous sommes très heureux de notre choix. »

Dans le même communiqué de presse, Losada s’est dit excité, motivé et reconnaissant face à cette nouvelle opportunité.

« J’ai très envie de mettre toute mon énergie, mon enthousiasme et mes capacités à contribution dans ce superbe projet. C’est d’autant plus spécial de pouvoir me joindre à un groupe de travail composé de personnes ayant une grande expérience, comme Olivier, Gabriel et Vassili (Cremanzidis), qui ont construit, avec la participation de tout le club, une identité et une philosophie de travail axée sur le développement de jeunes talents, en leur offrant des opportunités de croissance sur le terrain comme à l’extérieur », a-t-il d’abord mentionné.

« Ma mission est de continuer dans cette même direction, en proposant un style de jeu offensif et positif, tout en créant un milieu de travail énergisant afin de continuer de grandir ensemble pour accomplir nos objectifs. »

Comme joueur professionnel de 2003 à 2018, ce milieu de terrain offensif a marqué 101 buts et récolté 55 passes décisives en 370 matchs.

Losada a fait ses débuts professionnels avec le Club Atlético Independiente d’Argentine en 2003. Il a ensuite effectué un bref passage avec le club chilien U. de Chile, en 2005, avant de faire le grand saut vers l’Europe, principalement en Belgique, où il passa les 15 années suivantes, entrecoupées d’un court passage en Eredivise néerlandaise, en 2009-10.

Losada a notamment participé à des compétitions internationales telles que la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, l’Europa League, ainsi qu’aux qualifications de la Ligue des Champions de l’UEFA.