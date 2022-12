Jason Maas arrive, André Bolduc s’en va

Quand Jason Maas a perdu son poste de coordonnateur à l’attaque des Roughriders de la Saskatchewan, le 1er novembre, il ne pensait pas se retrouver entraîneur-chef des Alouettes de Montréal un peu moins de deux mois plus tard.

Mais il espérait recevoir l’appel de Danny Maciocia.

« Connaissant la situation de Danny, qui ne voulait pas revenir comme entraîneur-chef (en 2023), et le fait que nous avons une bonne relation, lui et moi, je m’attendais à recevoir un appel, a-t-il dit lors d’une conférence de presse organisée dans un hôtel du centre-ville de Montréal. En fait, j’espérais en recevoir un : j’adore diriger une équipe de football. Mais je ne pensais pas que je serais choisi à ce moment-là. »

Maciocia, dont l’équipe était encore impliquée dans les éliminatoires de la Ligue canadienne de football à ce moment-là, a bien pris note de la disponibilité de celui qu’il a dirigé avec les Eskimos d’Edmonton et avec qui il a remporté deux coupes Grey. Si l’ancien quart n’est pas devenu automatiquement son candidat numéro 1, il se plaçait déjà au haut de la liste.

« Je dirais que c’était un candidat parmi le top 2 ou 3, a admis le directeur général, qui n’a pas voulu divulguer la durée du contrat octroyé au 27e entraîneur-chef des Alouettes. Il y a un historique entre nous : je l’ai dirigé, j’ai vu ses qualités de leader dans le vestiaire. Tout le monde parle de Ricky Ray, qui est au Temple de la renommée aujourd’hui, pour expliquer nos deux coupes Grey en 2003 et 2005, mais sans Jason Maas, on ne gagne pas ces championnats. C’était un rassembleur. C’est ce qui a fait la différence. […] J’ai vu son parcours et je pense qu’il va nous amener où on mérite d’être dans les prochaines années. »

Les Alouettes avaient publié la liste des cinq finalistes au poste d’entraîneur-chef. En plus de Maas, André Bolduc, Noel Thorpe, Anthony Calvillo et Byron Archambault ont été interviewés. Maciocia assure que les dés n’étaient pas pipés.

« J’en ai passé, des entrevues, dans ma carrière, même avec cette organisation. Quand tu entres dans une entrevue, tu sais si c’est une entrevue sincère ou non. De demander la permission à une équipe ou d’appeler quelqu’un et de le faire venir au bureau pour une entrevue de deux ou trois heures en sachant avant de commencer l’entretien qu’il n’a pas de chance, je considère cela comme un manque de respect. Je l’ai vécu, ici comme ailleurs. […] Toutes les entrevues étaient authentiques et sincères », a assuré le patron des opérations football.

Du lot, quatre ont décidé de rester pour accompagner Maas. Archambault a même été promu adjoint à l’entraîneur-chef. Mais Maciocia a confirmé qu’André Bolduc, qui agissait à titre d’adjoint à l’entraîneur-chef et entraîneur des demis, a décidé de quitter l’organisation pour aller tenter sa chance en Saskatchewan.

« J’ai eu une très bonne conversation avec André, a indiqué Maciocia. C’est un gars que j’ai dirigé, contre lequel j’ai dirigé au niveau universitaire et que j’ai vu grandir au sein de l’organisation. Il était rendu à une étape de sa carrière où il voulait vivre autre chose. Il me disait que je l’avais fait (m’exiler) et que ça avait été bon pour moi. […] On voulait le garder, mais une belle opportunité s’est présentée à lui. Je lui souhaite bonne chance. »

« Les quatre candidats avaient du talent, a ajouté le d.g. Je sais qu’on parle beaucoup d’André et je peux comprendre pourquoi. Il a passé huit ou neuf ans dans l’organisation comme adjoint et a fait du très bon boulot. On peut dire la même chose de Noel Thorpe et d’Anthony Calvillo. Un autre qui a eu une excellente entrevue, et je ne suis pas tellement surpris, c’est Byron Archambault. Il y en a quelques-uns là-dedans qui vont être entraîneurs-chefs dans l’avenir. Mais quand on révise tous les candidats que j’ai passés en entrevue et toutes les recherches que j’ai faites, le meilleur candidat, de loin, c’était Jason Maas. »

Même s’il souhaitait garder le noyau d’entraîneurs en place, Maciocia a donné carte blanche à Maas, qui a contacté tout le monde. Plusieurs sont déjà sous contrat, d’autres annonces devraient suivre sous peu.

Pas un mot sur Cecchini

L’éléphant dans la pièce au cours de cette conférence de presse était évidemment l’absence du président Mario Cecchini, dont le contrat n’a pas été renouvelé par les propriétaires des Alouettes.

Maciocia avait déclaré il y a quelques semaines qu’il serait très peiné que son allié ne soit pas de retour en 2023. Il n’a toutefois pas voulu commenter cette nouvelle mardi.

« Tout le monde ici connaît mes sentiments pour Mario Cecchini. Ce n’est pas un secret. Mais aujourd’hui est la journée où on embauche un entraîneur-chef, et je pense que notre attention devrait être tournée sur cette annonce. C’est une belle journée pour les Alouettes de Montréal, et je pense que c’est la réponse que Mario souhaiterait. »

Sur ses réseaux sociaux, le propriétaire minoritaire Gary Stern a assuré que la présidence serait pourvue. Questionnée à savoir si on lui avait offert de remplacer son ami, Maciocia a eu une réponse succincte, mais qui en dit long.

« Je n’ai pas reçu d’offre pour être président et je veux être directeur général des Alouettes de Montréal. »