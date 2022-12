Les joueurs du Canadien veulent se relancer à l’étranger

Le Canadien a perdu trois matchs d’affilée pour une deuxième fois cette saison. Il n’a qu’une victoire à ses cinq dernières sorties devant ses partisans. L’avantage numérique sombre au dernier rang de la LNH et l’indiscipline revient de plus en plus souvent hanter l’équipe.

Quoi de mieux qu’un long voyage de sept parties pour laver son linge sale en famille et repartir sur les bases qui ont permis à l’équipe de bien paraître plus souvent qu’autrement depuis le début de la campagne ?

« C’est le temps de se trouver un peu. Je pense que nous sommes à l’aise à l’étranger. Ce n’est pas que nous sommes bien loin à domicile, mais il y a des matchs où nous ne nous donnons pas de chance parce que nous devons tuer des punitions sans arrêt. Nous allons donc essayer de retrouver notre discipline sur la route », a résumé l’entraîneur-chef Martin St-Louis après une défaite de 5-1 contre le Lightning de Tampa Bay, samedi soir au Centre Bell.

St-Louis a reconnu que bien qu’il n’avait pas toujours été d’accord avec les décisions des arbitres au cours des dernières rencontres, ses joueurs commettaient aussi des gestes les exposant à un jugement des officiels.

« Vous devez contrôler votre bâton. Vous devez éviter de vous placer dans une position où l’arbitre pourrait sévir à vos dépens, a rappelé St-Louis. Parfois, les décisions sont sévères. Oui, je trouve que ça nous arrive souvent d’être victimes de décisions discutables. Mais c’est à nous de régler ça. Ça ne peut pas toujours être la faute des arbitres. »

Une des tendances les plus étranges des derniers matchs concerne les buts marqués lors des deux premières périodes. Le Canadien a accordé 12 buts à l’adversaire lors des 40 premières minutes de jeu de ses cinq derniers matchs. Il n’en a marqué aucun, devant chaque fois tenter une remontée en troisième période.

« Je pense que nous générons des chances, mais nous ne marquons pas », a affirmé Nick Suzuki, qui a mis fin à une disette de cinq parties en touchant la cible contre le Lightning.

Le capitaine du Tricolore était d’avis que le voyage des Fêtes arrivait à point pour ses coéquipiers et lui. Même s’il n’arrive pas à mettre le doigt sur les raisons expliquant cela, Suzuki croit que le Canadien joue peut-être un peu mieux à l’étranger ces temps-ci.

« C’est dur à expliquer parce que nous jouons le même type de hockey », a dit Suzuki.

Le Canadien présente un dossier à domicile de 7-9-0. Sa fiche sur les patinoires adverses est de 7-6-2.

Le voyage du temps des Fêtes est souvent perçu comme un moment charnière dans la saison du Canadien. Il a été écourté en raison de la pandémie de COVID-19 l’an dernier, mais le Tricolore avait perdu ses trois matchs dans une saison qui était déjà à la dérive.

« C’est peut-être bizarre à dire, mais ça va faire du bien de sortir d’ici et de passer du temps avec les gars, a affirmé Jonathan Drouin. Nous ne pensons pas aux sept matchs, mais juste aux trois avant Noël. Ce serait bien d’en gagner au moins deux ! Nous verrons. »

Le Canadien jouera face aux Coyotes de l’Arizona lundi, puis affrontera l’Avalanche du Colorado mercredi et finalement contre les Stars de Dallas vendredi. La deuxième portion du voyage, du 28 décembre au 3 janvier, inclura des duels contre le Lightning, les Panthers de la Floride, les Capitals de Washington et les Predators de Nashville.

Avant de s’envoler vers l’Arizona, le Canadien a rappelé l’attaquant Anthony Richard du Rocket de Laval et a cédé Rem Pitlick à son club-école.

Richard dominait le Rocket avec 18 buts et 31 points en 27 parties cette saison. Le natif de Trois-Rivières en sera à un premier séjour avec le Canadien. Il a disputé deux parties dans la LNH avec les Predators de Nashville au cours de sa carrière.