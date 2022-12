Championnat mondial junior : Shane Wright est nommé capitaine d’Équipe Canada

Hockey Canada a annoncé que Shane Wright sera le capitaine de l’équipe du Canada au Championnat mondial junior 2023, qui aura lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et à Moncton, au Nouveau-Brunswick, du 26 décembre au 5 janvier.

Hockey Canada a fait part de la nouvelle par voie de communiqué dimanche.

Ethan Del Mastro, Nathan Gaucher, Logan Stankoven et Dylan Guenther se partageront les responsabilités de capitaines adjoints.

Del Mastro, qui évolue avec Mississauga, dans la Ligue de l’Ontario, Gaucher, un porte-couleurs des Remparts de Québec, et Stankoven, qui joue avec Kamloops dans la Ligue de l’Ouest, ont tous contribué à la médaille d’or du Canada au Mondial junior de 2022.

« Je suis reconnaissant de cette occasion de représenter le Canada au pays au Mondial junior, et c’est un honneur d’être nommé capitaine d’une équipe avec autant de bons joueurs et meneurs », a déclaré Wright dans le communiqué officiel de Hockey Canada.

« Ethan, Nathan, Dylan et Logan méritent cet honneur, et j’ai très hâte de contribuer au succès de l’équipe avec eux au sein du groupe de meneurs. Nous sommes heureux de jouer et de tenter de défendre notre médaille d’or devant nos partisans du Canada à Halifax et à Moncton. »

Le Canada a dévoilé sa formation de 22 joueurs le 12 décembre à la suite d’un camp de sélection de quatre jours comprenant deux matchs face à une équipe d’étoiles de joueurs universitaires.

La troupe canadienne amorcera le Championnat mondial junior contre la Tchéquie le 26 décembre, avant d’affronter l’Allemagne le 28 décembre, l’Autriche le 29 décembre et la Suède le 31 décembre en conclusion de la ronde préliminaire.

Toutes les parties d’Équipe Canada auront lieu à 18 h 30, heure du Québec.

De plus, le Canada affrontera la Suisse le 19 décembre, la Slovaquie le 21 décembre et la Finlande le 23 décembre dans le cadre de son calendrier préparatoire.