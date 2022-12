Le Canada récolte trois autres médailles en Coupe du monde de courte piste

Le Canada a récolté trois médailles, dimanche, lors de la dernière journée de l’étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste d’Almaty, au Kazakhstan.

De ce nombre, deux ont été acquises lors des épreuves de relais, incluant l’or au 5000 mètres masculin.

William Dandjinou, Pascal Dion, Maxime Laoun et Jordan Pierre-Gilles ont combiné leurs efforts pour réaliser un chrono de six minutes 54,891 secondes. Ils ont devancé le quatuor des Pays-Bas par 44 millièmes de seconde.

« L’équipe est vraiment contente et ça nous met vraiment en confiance pour la fin de la saison », a fait remarquer Dion.

« Je trouve surtout ça incroyable que, malgré certaines déceptions en distance individuelle, tout le monde est capable d’arriver au relais concentré et avec la volonté de gagner », a ajouté Dion.

Peu de temps auparavant, l’équipe féminine formée de Danaé Blais, Kim Boutin, Courtney Sarault et Renee Marie Steenge avait permis au Canada de gagner l’argent du relais 3000 mètres.

Leur chrono de 4:13,564 les a laissées à environ six dixièmes de secondes des Sud-Coréennes.

« On est contente de nos relais en fin de semaine, mais la finale a été un peu plus difficile. On avait un nouvel ordre et on a fait quelques erreurs, mais en général on est bien contente de notre course ! », a analysé Blais.

« On a l’impression de beaucoup s’améliorer depuis le début de l’année et c’est encouragent. On trouve que c’est vraiment une force de pouvoir utiliser nos six filles dans pleins d’ordres différents. Comme ça, on peut utiliser les filles plus reposées selon l’allure des courses individuelles », a renchéri Blais.

Pour le reste, le Canada aura connu une journée en deçà des attentes aux épreuves individuelles, avec un seul podium lors des quatre courses à l’affiche.

Médaillé d’argent au 500 mètres samedi, le Québécois Steven Dubois a de nouveau accédé à la deuxième marche du podium, cette fois au 1000 mètres.

Après avoir inscrit le meilleur temps des demi-finales, soit 1:24,722, Dubois a raté la médaille d’or par un peu plus de deux dixièmes de seconde. Lors de la finale A, Dubois a parcouru la distance en 1:24,775 et n’a été devancé que par le Sud-Coréen Park Ji-won (1:24,573).

Meneur au classement général de la discipline, Dion s’est classé quatrième de la Finale A, en 1:25,562. À l’issue de la journée, Dion conserve le sommet de ce classement, mais n’a plus que deux points d’avance sur le Sud-Coréen.

Chez les dames, Sarault n’a pu faire mieux que la première place de la Finale B au 1000 mètres, et la sixième du classement général, dans une épreuve dont elle dominait le classement général avant la journée de dimanche.

Après une solide prestation en quarts de finale, l’athlète de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a terminé quatrième lors de la première vague des demi-finales, à laquelle ont aussi participé ses coéquipières Kim Boutin et Claudia Gagnon.

Du trio, Boutin (1:32,869) a été la seule à se qualifier pour la Finale A. Lors de cette course ultime, Boutin (1:31,781) a dû se contenter de la quatrième position, à 43 millièmes de la troisième place et de l’Allemande Anna Seidel.

La Néerlandaise Suzanne Schulting a remporté la Finale A, une performance qui lui a permis de passer devant Sarault au premier rang du classement général de la discipline, avec une avance de 40 points.

Au 500 mètres, chez les femmes, Rikki Doak (44,859) s’est classée sixième lors de la Finale A, tandis que Pierre-Gilles a été le meilleur de la délégation canadienne sur 500 mètres avec une troisième position lors de la Finale B.

L’équipe canadienne de courte piste conclut donc la première moitié de la saison de la Coupe du monde avec un total de 25 médailles, soit 11 d’or, 10 d’argent et 4 de bronze.

Les prochaines compétitions des athlètes canadiens auront lieu en février, alors que des étapes de la Coupe du monde seront disputées en Allemagne et aux Pays-Bas.

La saison se terminera ensuite avec les Championnats du monde qui se dérouleront à Séoul, en Corée du Sud, du 10 au 12 mars 2023.