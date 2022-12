Jason Maas est nommé entraîneur-chef des Alouettes de Montréal

Le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia, a annoncé samedi que Jason Maas a été nommé le 27e entraîneur-chef de l’histoire de l’équipe.

Maas et Maciocia doivent rencontrer les médias dans le cadre d’une conférence de presse prévue pour le mardi 20 décembre, à 13 h.

Maas, qui a été le coordonnateur offensif des Roughriders de la Saskatchewan au cours des deux dernières saisons, a été entraîneur-chef à Edmonton de 2016 à 2019. Il y a conservé une fiche de 39-33 et conduit l’équipe aux éliminatoires à trois reprises en quatre saisons.

Il a amorcé sa carrière d’entraîneur en 2012 avec les Argonauts de Toronto comme entraîneur des quarts pendant trois saisons, soulevant la coupe Grey à sa première année dans la Ville Reine. Le pilote de 47 ans a aussi été le coordonnateur offensif du Rouge et Noir d’Ottawa en 2015.

Maas a entamé sa carrière de joueur dans la Ligue canadienne de football un an après avoir passé du temps avec les Ravens de Baltimore, dans la Ligue nationale de football. L’ancien des Ducks d’Oregon a joué avec Edmonton de 2000 à 2005, gagnant la coupe Grey avec eux en 2003 et 2005.

Originaire de Beaver Dam au Wisconsin, Maas a été élu joueur le plus utile en 2001 et 2004. Il a ensuite pris le chemin de Hamilton en 2006 et 2007 avant de joindre les Alouettes et de terminer sa carrière avec Edmonton en jouant quatre années dans l’Ouest.

«Je suis extrêmement heureux de pouvoir engager un entraîneur de la trempe de Jason. Celui-ci possède une précieuse expérience comme entraîneur-chef dans la Ligue canadienne de football, en plus d’être un véritable meneur d’hommes», a déclaré Maciocia, dans un communiqué de presse.

«Pour l’avoir côtoyé pendant ma carrière et pour avoir maintenu un contact rapproché au fil des ans, je suis convaincu que Jason est la bonne personne pour nous permettre de poursuivre notre ascension», a ajouté Maciocia.

Il s’agit d’un retour dans la métropole pour Maas, lui qui a complété la saison 2007 à Montréal en tant que quart substitut.

«Je suis très heureux de me joindre à la grande famille des Alouettes. L’équipe a démontré de belles choses la saison dernière et je compte bien continuer et complémenter le travail que Danny a fait afin que nous puissions connaître encore plus de succès, a affirmé Maas, dans le communiqué officiel des Alouettes.

«J’ai bien hâte de me mettre au boulot et de travailler main dans la main avec les joueurs et les entraîneurs afin que nous devenions tous meilleurs.»