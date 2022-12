Le Canadien s’incline 5-2 face aux Ducks

Le Canadien est sorti de sa torpeur en avantage numérique, mais ce ne fut pas suffisant pour s’imposer contre une équipe avec une seule victoire en temps réglementaire à sa fiche cette saison.

John Klingberg a rompu l’égalité à mi-chemin en troisième période en marquant son deuxième but de la rencontre et les Ducks d’Anaheim ont défait le club montréalais 5-2, jeudi soir au Centre Bell.

Les Ducks, qui avaient été blanchis à leurs deux dernières sorties, ont ainsi doublé leur nombre de victoires à la régulière en 2022-2023.

Le Canadien était 0-en-20 en avantage numérique à ses cinq rencontres précédentes. Il a enfin mis un terme à cette disette en troisième période, s’aidant à combler un déficit de deux buts.

Les Ducks ont cependant eu le dernier mot.

Cole Caufield a inscrit les deux buts du Canadien (14-14-2), qui n’a que deux victoires à ses sept derniers matchs (2-4-1). Jake Allen a stoppé 27 tirs.

Troy Terry, ainsi qu’Adam Henrique et Frank Vatrano dans un filet désert, ont aussi marqué pour les Ducks (8-20-3). Trevor Zegras et Mason McTavish ont récolté chacun deux aides, tandis que Lukas Dostal a effectué 23 arrêts.

L’attaquant Rem Pitlick avait été inséré dans la formation du Canadien en relève à Michael Pezzetta.

Le Canadien jouera un dernier match à domicile en 2022 samedi, quand il accueillera le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell. Il disputera ses sept parties suivantes à l’étranger.

Un canard boiteux

Dostal a été le premier à se signaler, après un peu plus de quatre minutes de jeu. Il a été alerte quand Kirby Dach a tenté de profiter d’une rondelle libre dans l’enclave après avoir été atteint par un tir de son coéquipier Chris Wideman.

Même si les arrêts de jeu ont été rares en milieu de période, les chances de marquer l’ont été tout autant.

Les Ducks ont finalement ouvert le pointage durant un avantage numérique, avec 2:32 à faire au premier engagement. Terry a fait dévier une remise parfaite de Zegras entre les jambières d’Allen.

Klingberg est revenu à la charge 28 secondes plus tard, battant lui aussi Allen entre les jambières, mais à partir de l’enclave.

La deuxième période n’a pas été particulièrement excitante non plus. Allen a réalisé le plus bel arrêt de l’engagement après environ huit minutes de jeu, quand il a étiré la jambière pour frustrer Henrique après un revirement de Caufield derrière le filet du Tricolore.

Les trois premiers avantages numériques du Canadien n’avaient pas été fructueux jusque-là, mais c’est avec un homme en plus que le Tricolore s’est relancé après 3:11 de jeu en troisième période. Caufield a complété un beau jeu amorcé par Nick Suzuki, Jonathan Drouin et Kirby Dach.

Caufield a ramené tout le monde à la case départ en créant l’égalité 2-2 à 6:37 du troisième tiers. Cette fois, il a récupéré une rondelle libre derrière le filet après un lancer hors cible de Johnathan Kovacevic, puis a battu de vitesse Dostal.

Tour à tour, Jason Megna et Kevin Shattenkirk sont passés à quelques centimètres de relancer les Ducks, mais leur tir a atteint le poteau.

C’est plutôt Klingberg qui a redonné les devants aux Ducks avec 9:05 à faire. Son long tir a trompé la vigilance d’Allen, qui a été embêté dans son travail par un contact avec son défenseur Jordan Harris.

Henrique a inscrit un but d’assurance dans un filet désert avec 1:28 à écouler au cadran. Vatrano a complété la marque avec 8,9 secondes à faire.