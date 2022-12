Mick Schumacher suit les traces de son père en quittant Ferrari pour Mercedes

Mick Schumacher a choisi de suivre les traces de son père, Michael. Il quitte ainsi Ferrari pour se joindre à une autre équipe.

Mercedes a annoncé jeudi que Schumacher sera leur pilote d’essai en 2023, en soutien aux Britanniques Lewis Hamilton et George Russell.

Il pilotait jusqu’ici pour l’équipe américaine Haas, propulsée par un moteur Ferrari.

« C’est un nouveau départ, et je suis très fébrile et très reconnaissant envers Toto (Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes) et tous ceux qui ont choisi de me faire confiance », a déclaré Schumacher par voie de communiqué.

Ce transfert signifie la fin d’un séjour de quatre ans de Schumacher avec la « Scuderia », l’équipe avec laquelle son père, Michael, a remporté cinq championnats du monde de Formule 1.

Michael a aussi piloté pour Mercedes, entre 2010 et 2012.

Mick Schumacher a entamé sa carrière en F1 avec Haas, et il a effectué 43 départs — pour une mince récolte de 12 points de classement. Son meilleur résultat s’est produit la saison dernière, lorsqu’il a terminé sixième au Grand Prix d’Autriche.