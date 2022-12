Le journaliste Grant Wahl est décédé d’un anévrisme au coeur à la Coupe du monde

Grant Wahl est décédé d’un anévrisme au coeur alors qu’il couvrait un match de la Coupe du monde au Qatar le week-end dernier, a révélé l’autopsie réalisée sur le réputé journaliste américain affecté au soccer.

La femme de Wahl, la Dre Céline Gounder, a mentionné mercredi que l’autopsie a été effectuée au Bureau du coroner de la ville de New York.

« Grant est mort de la rupture lente d’un anévrisme de l’aorte ascendante non détectée, avec hémopéricarde, a-t-elle sur le site Internet de son mari, en référence à la membrane qui recouvre le coeur. La pression thoracique qu’il a dû ressentir peu avant sa mort pourrait avoir été un signe avant-coureur. Les techniques de réanimation et le recours à un défibrillateur n’auraient rien changé. Sa mort n’est pas associée à la COVID-19. Sa mort n’est pas liée à son statut vaccinal. Il n’y avait rien d’inhabituel qui aurait pu provoquer sa mort. »

Wahl, qui était âgé de 49 ans, s’est effondré alors qu’il était sur la galerie de presse du stade Lusail au Qatar tôt samedi pendant la prolongation du match de quarts de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas. Les premiers intervenants sont venus à sa rescousse immédiatement et l’ont traité pendant 20 à 30 minutes avant de l’évacuer sur une civière, ont rapporté des journalistes qui ont été témoins de la scène.

Son corps a ensuite été rapatrié à New York.

Wahl a travaillé pour la revue Sports Illustrated de 1996 à 2001, s’illustrant particulièrement pour sa couverture du soccer et du basketball universitaire américain. Il a ensuite lancé son site Internet, Futbol avec Grant Wahl, et une émission en baladodiffusion avec Meadowlark Media.

Wahl a également travaillé pour Fox Sports entre 2012 et 2019, et il avait été embauché par CBS Sports en 2021 en tant qu’analyste et conseiller éditorial. Sa femme a indiqué qu’une cérémonie en son honneur sera bientôt organisée.