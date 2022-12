Frédéric Vasseur devient le nouveau directeur de l’écurie Ferrari

L’écurie Ferrari, qui convoite son premier championnat du monde de Formule 1 en 15 ans, a nommé Frédéric Vasseur en tant que nouveau directeur d’équipe mardi.

Vasseur a récemment dirigé les équipes de F1 Sauber et Alfa Romeo, et présente une longue feuille de route en sport automobile.

L’homme âgé de 54 ans a travaillé avec le pilote monégasque Charles Leclerc à l’époque où il faisait ses classes chez Sauber, et les deux entretiennent une très bonne relation.

Vasseur, qui est reconnu pour sa capacité à dénicher et développer de jeunes pilotes prometteurs, a aussi été l’architecte derrière les conquêtes des titres de GP2 de l’Allemand Nico Rosberg et du Britannique Lewis Hamilton en 2005 et 2006, respectivement.

Vasseur, un Français, succède à Mattia Binotto, qui a quitté après une saison marquée par des stratégies de course horribles qui ont privé Leclerc d’une chance de lutter pour le championnat du monde.

Leclerc avait entamé la campagne avec deux victoires lors des trois premières courses et semblait vouloir s’établir comme le principal rival du champion du monde en titre, Max Verstappen. Il a cependant conclu l’année avec un retard de près de 150 points de classement sur le Néerlandais et aucune victoire après le mois de juillet.

L’Espagnol Carlos Sainz fils est l’autre pilote Ferrari.