La basketteuse Brittney Griner libérée en échange du marchand d’armes Viktor Bout

Les États-Unis et la Russie ont procédé jeudi à un échange de prisonniers comprenant la star américaine du basket Brittney Griner et le marchand d’armes russe Viktor Bout, ont annoncé respectivement la Maison-Blanche et le ministère russe des Affaires étrangères.

« Le 8 décembre 2022, à l’aéroport d’Abou Dhabi, la procédure d’échange du citoyen russe Viktor Bout contre la citoyenne américaine Brittney Griner, qui purgeaient respectivement des peines dans des établissements pénitentiaires aux États-Unis et en Russie, a été accomplie avec succès », a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères sur Telegram.

Viktor Bout, célèbre marchand d’armes russe, était détenu aux États-Unis depuis plus de 10 ans.

Le président américain Joe Biden a annoncé de son côté que Brittney Griner, détenue en Russie depuis février, était à présent « en sécurité » et « en route » vers les États-Unis.

« Il y a quelques instants, j’ai parlé avec Brittney Griner. Elle est en sécurité. Elle est à bord d’un avion. Elle est en route vers les États-Unis », a tweeté le président américain.

Brittney Griner, 32 ans, avait été transférée en novembre vers une colonie pénitentiaire en Russie afin de purger sa peine de neuf ans de prison, pour « trafic de drogue », après avoir été arrêtée en février dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis.

Plus de détails suivront.