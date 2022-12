Aaron Judge signe un contrat de 9 ans, 360 millions de dollars avec les Yankees de New York

Aaron Judge a accepté de retourner chez les Yankees de New York pour les neuf prochaines saisons et 360 millions de dollars américains, selon ce qu’a appris l’Associated Press d’une personne au fait des négociations.

Cette personne a requis l’anonymat puisque l’entente n’a pas été officiellement annoncée.

Judge touchera 40 millions $US, le plus haut salaire annuel moyen d’un joueur de position. Le contrat est le troisième plus lucratif du baseball, derrière les 426,5 millions $US obtenus par Mike Trout des Angels de Los Angeles et les 365 millions $US consentis par les Dodgers de Los Angeles à Mookie Betts.

Les Yankees avaient offert 213,5 millions $US sur sept ans avant la dernière campagne, un contrat qui aurait couvert les saisons 2023 à 2029. Il a refusé l’offre quelques heures avant le premier match, en avril.

Le colosse de six pieds sept pouces a plutôt parié sur lui. Il a gagné haut la main.

Judge a établi un record de la Ligue américaine avec 62 circuits, menant les Yankees au titre de l’Est de l’Américaine. Il a aussi terminé à égalité au sommet dans les Majeures avec 131 points produits et raté la Triple Couronne de justesse avec une moyenne au bâton de ,311.

Les Yankees ont toutefois été balayés par les Astros de Houston dans la série de championnat de l’Américaine. Quelques semaines plus tard, Judge est devenu le premier joueur par excellence provenant de l’organisation new-yorkaise depuis Alex Rodriguez, en 2007.

La décision de Judge aura un effet domino sur plusieurs équipes et joueurs autonomes. Son statut a retardé au moins quelques plans des Yankees, en vertu de la taille du contrat. Le directeur général Brian Cashman avait toutefois clairement indiqué que l’équipe attendrait pendant que Judge évaluait ses options.

Au bout du compte, cette approche s’est avérée la bonne.

« Nous allons attendre et attendre encore que ce processus soit complété, avait déclaré Cashman lundi, aux assises d’hiver, tenues à San Diego. Ça signifie de demeurer actif dans les négociations et les discussions. »

Âgé de 30 ans, Judge a été sélectionné au premier tour du repêchage de 2013 par les Yankees. Il a effectué ses débuts dans les Majeures en 2016, claquant un circuit à sa première présence au bâton.

Un an plus tard, il était l’une des étoiles montantes du baseball. Il a maintenu des moyennes de ,284/,422/,627 avec 52 circuits et 114 points produits, en route vers le titre de recrue par excellence de l’Américaine. Celui qui a participé à quatre matchs des étoiles jusqu’ici compte 220 circuits et 497 points produits en sept saisons dans la MLB.

« Un gars de cette envergure, on souhaite qu’il passe toute sa carrière à l’ombre de Monument Park et fasse son entrée au Temple de la renommée dans l’uniforme des Yankees », a raconté le gérant Aaron Boone mardi.

Le salaire annuel moyen de Judge n’est devancé que par les 43,3 millions $US par saison que touchent Max Scherzer et Justin Verlander chez les Mets de New York, bien que l’entente de Verlander, conclue lundi, n’ait pas encore été confirmée. Une source a révélé à l’Associated Press que le droitier toucherait 86,7 millions $US sur deux ans.