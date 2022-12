Ismaël Koné est transféré au Watford FC

Le milieu de terrain québécois et international canadien Ismaël Koné a été transféré au Watford FC, club anglais de deuxième division, a confirmé le CF Montréal lundi par voie de communiqué.

Koné est ainsi devenu le deuxième joueur à quitter l’organisation montréalaise en quelques jours, après que le défenseur Alistair Johnston eut été transféré au prestigieux Celtic de Glasgow, un club historique de première division écossaise.

Le CF Montréal avait aussi transféré le milieu offensif Djordje Mihailovic à l’AZ Alkmaar, un club de première division aux Pays-Bas, en août dernier.

Koné s’est fait connaître sur la scène internationale en participant récemment aux trois matchs de la phase de groupes de la sélection canadienne à la Coupe du monde de soccer masculin au Qatar, jouant un total de 106 minutes.

Le joueur âgé de seulement 20 ans est né à Abidjan, en Côte d’Ivoire, puis a grandi à Montréal. Après avoir évolué avec le CS St-Laurent, puis l’Académie du CF Montréal pendant quelques mois, Koné a signé son premier contrat professionnel avec la première équipe le 13 août 2021.

À sa première saison professionnelle en 2022, il a disputé 26 matchs, dont 18 comme titulaire, et récolté deux buts et cinq passes décisives en saison régulière. Il a aussi été titulaire lors des deux matchs des séries éliminatoires, marquant le but vainqueur contre Orlando City.