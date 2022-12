La France se qualifie pour les quarts de finale en battant la Pologne 3-1

Le tenant est tenace ! La France a maîtrisé la Pologne (3-1) grâce à Olivier Giroud et un somptueux doublé de Kylian Mbappé, dimanche en huitièmes du Mondial-2022, s’invitant en quarts où les Bleus défieront l’Angleterre ou le Sénégal, opposés pour un duel inédit (20h00).

Faisant respecter son rang de championne du monde face à un Robert Lewandowski fantomatique, malgré un penalty inscrit pour sauver l’honneur (90e +9), l’équipe de France a dominé son adversaire au stade al-Thumama.

Elle a concrétisé sa domination sur un but record d’Olivier Giroud (44e), nouveau meilleur buteur de l’histoire des Bleus (52 buts), puis deux frappes lumineuses de Mbappé (74e, 90e +1), seul meilleur marqueur du tournoi (5 buts).

Compte tenu de l’historique récent des Français, éliminés dès les huitièmes de l’Euro en 2021, malmenés en Ligue des nations puis privés de plusieurs titulaires comme Karim Benzema ou Paul Pogba, cette qualification pour les quarts est un soulagement, autant qu’une invitation à poursuivre l’aventure au Qatar.

Ce sera contre l’Angleterre vice-championne d’Europe ou contre le Sénégal champion d’Afrique, samedi prochain au stade al-Bayt (20h00). Et au vu des ressources affichées face aux Polonais, certes émoussés par un premier tour harassant, les Bleus peuvent nourrir de belles ambitions : et s’ils étaient la première sélection de l’après-guerre à se maintenir sur le toit du monde depuis le Brésil de Pelé, en 1962 ?

Giroud et Lloris dans l’histoire

Oubliant le faux pas sans conséquence subi mercredi contre la Tunisie (1-0), les joueurs de Didier Deschamps ont cette fois maîtrisé leur sujet, bien aidés par leur gardien Hugo Lloris.

Le capitaine français, devenu dimanche le codétenteur du record de sélections en équipe de France (142) avec Lilian Thuram, s’est interposé en fin de première période quand les choses auraient pu mal tourner. Il a stoppé du genou une frappe à bout portant de Piotr Zielinski, avant d’être sauvé par Theo Hernandez, puis Raphaël Varane sur sa ligne (38e).

Et comme c’était la soirée des recordmen, Olivier Giroud est lui aussi entré dans le grand livre d’histoire des Bleus : surgissant sur un petit ballon de Kylian Mbappé dans le dos de la défense, l’avant-centre a marqué d’un tir croisé (44e) son 52e but avec la France, s’emparant seul du record qu’il co-détenait avec Thierry Henry (51 buts).

Mbappé est aussitôt venu l’enlacer pour le féliciter. Et sur le deuxième but, c’est Giroud qui a initié l’action d’un contrôle splendide au centre du terrain avant de lancer Dembélé, passeur pour la frappe limpide de « Kyky » (74e).

Retourné splendide mais invalidé

Insensible à la pression, la superstar du Paris SG a soigné ses statistiques d’un deuxième but dans l’autre lucarne (90e +1), son 33e en Bleu et, déjà, son neuvième en deux Coupes du monde !

Voilà Mbappé solidement installé en tête des buteurs du Mondial-2022, devant un parterre d’attaquants dont Giroud (3 buts), qui aurait même pu se rapprocher si son retourné acrobatique splendide n’avait pas été invalidé pour une faute préalable peu évidente (57e).

Les Bleus s’en contenteront et vont pouvoir bénéficier de quelques jours de repos bien mérités avant d’aborder les quarts.

Contre qui ? Anglais et Sénégalais s’affrontent en soirée (20h00) à al-Khor, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Doha, et difficile de dire qui l’emportera entre ces deux sélections qui ne se sont jamais affrontées.

Avec sa puissance de feu (9 buts marqués), l’Angleterre d’Harry Kane fait figure de favorite face aux « Lions ».

Mais gare à des Sénégalais décomplexés par leurs victoires sur le Qatar (3-1) et l’Équateur (2-1) alors qu’ils avaient raté leur début de tournoi, battus par les Pays-Bas (2-0).

Finaliste du dernier Euro disputé à domicile, les Anglais ont des raisons de se méfier des champions d’Afrique en titre, qui semblent avoir bien digéré l’absence sur blessure de leur leader Sadio Mané.

Le sacre de l’équipe d’Aliou Cissé à la Coupe d’Afrique des nations, début 2022, et sa qualification en barrage du Mondial contre l’Égypte (0-1, 1-0, 3 t.a.b. à 1) ont en tout cas prouvé une chose : le Sénégal est redoutable dans les matchs à quitte ou double.

Par ailleurs, le sélectionneur brésilien Tite a fait part de son « affection » à Pelé, mythe du football, hospitalisé depuis mardi à Sao Paulo à cause d’une infection respiratoire.

« Salut Pelé ! L’affection que je peux vous donner est transmise par nous tous », a déclaré le patron de la Seleçao à la veille du huitième de finale contre la Corée du Sud, à l’intention du seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde.

Pelé (82 ans) a été admis mardi à l’hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo pour une réévaluation de son traitement contre le cancer du côlon et a été pris en charge pour une infection respiratoire. Son état est « stable », ont annoncé samedi ses médecins, et « O Rei » a déclaré sur son compte Instagram se sentir « fort, et plein d’espoir ».