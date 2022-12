Les Oilers battent le Canadien 5-3

Le Canadien de Montréal n’aura que lui-même à blâmer pour expliquer le résultat, samedi soir au Rogers Place.

Les Oilers ont marqué trois buts consécutifs en avantage numérique en deuxième période, Stuart Skinner a effectué 30 arrêts et la formation albertaine a défait le Tricolore 5-3.

Tout a chaviré quand le Canadien a écopé six punitions consécutives à compter de tard en première période.

Et même si la troupe de Martin St-Louis a encore une fois fait preuve de caractère en comblant un déficit de deux buts, les Oilers ont réussi par la suite à reprendre le contrôle de la rencontre.

Nick Suzuki, Evgenii Dadonov et Arber Xhekaj ont touché la cible pour le Canadien (12-11-1). Jake Allen, qui effectuait un troisième départ d’affilée, a repoussé 17 tirs.

Connor McDavid a amassé deux buts et deux aides, tandis que Leon Draisaitl a récolté un but et trois aides pour les Oilers (14-11-0). Ryan Nugent-Hopkins et Darnell Nurse ont aussi marqué. Zach Hyman et Tyson Barrie ont été crédités de deux aides chacun.

Les Oilers ont terminé la rencontre avec une efficacité de 3-en-5 en avantage numérique. Le Canadien a été 2-en-3.

Jordan Harris et Chris Wideman ont été laissés de côté chez le Canadien. Johnathan Kovacevic et Rem Pitlick ont été insérés dans la formation.

Le Tricolore a terminé la rencontre avec un défenseur en moins. Joel Edmundson a été expulsé en deuxième période après avoir assené un double échec sur le côté de la tête d’Hyman.

Le Canadien conclura son voyage en affrontant les Canucks de Vancouver, lundi, puis le Kraken de Seattle, mardi.

Soirée endiablée

Le Canadien a contrôlé le jeu à cinq contre cinq en première période, mais c’est en avantage numérique qu’il a ouvert la marque, avec 3:23 à faire. Suzuki a déjoué Skinner à l’aide d’un tir précis du côté rapproché.

Une bête punition de Xhekaj pour avoir fait sauter les patins de McDavid derrière le jeu a commencé le manège du Canadien au banc des punitions tard en première période.

Les Oilers ont créé l’égalité durant un avantage numérique, à 1:25 de la deuxième période. Nugent-Hopkins a profité d’une remise transversale de Draisaitl pour faire bouger les cordages.

Le ciel est tombé sur la tête du Canadien quand Edmundson a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour un double échec. Hyman a été coupé au visage sur la séquence puisqu’il s’est aussi écrasé contre la bande.

Se retrouvant en avantage numérique de deux joueurs, les Oilers ont pris les devants 2-1 à 6:27. Cette fois, c’est Draisaitl qui a fait mouche sur un lancer sur réception à la suite d’une passe de McDavid.

Le Canadien semblait en mesure de s’en tirer quand Suzuki est allé au cachot pour avoir fermé la main sur la rondelle, offrant un autre avantage de deux joueurs aux Oilers. McDavid a complété le travail lui-même, battant Allen à 9:36.

Fidèle à son habitude, le Canadien a fait preuve de caractère et a repris son erre d’aller.

Dadonov a réduit l’écart à 3-2 avec 6:34 à faire au deuxième engagement, profitant d’un généreux retour après un lancer de Joel Armia.

Xhekaj a ensuite créé l’égalité 3:12 plus tard, quand le Canadien s’est retrouvé à son tour en avantage numérique de deux joueurs.

Cependant, Nurse a redonné les devants aux Oilers avant la fin du deuxième vingt. Kovacevic a perdu l’équilibre derrière le filet du Canadien, puis Nurse a complété un bel échange avec Hyman et Draisaitl.

Joel Armia a atteint la barre transversale tôt en troisième période pour le Canadien.

McDavid a porté le coup de grâce avec 5:20 à écouler. Il a déjoué Allen au terme d’une échappée.