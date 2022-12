La Corée du Sud et le Portugal passent en huitièmes de finale

À force de jouer avec retenue, le Portugal a été puni vendredi par la Corée du Sud (2-1), qui a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale du Mondial dans le temps additionnel.

Le Portugal conserve toutefois sa première place dans le groupe H, puisque le Ghana s’est dans le même temps incliné contre l’Urugay (2-0), dans le match des sélections éliminées.

La Seleçao a donc de bonnes chances d’éviter au stade suivant le Brésil, qui affrontera le Cameroun plus tard vendredi, et pourrait plus probablement jouer contre la Suisse, qui dispute son dernier match de groupe à la même heure contre la Serbie.

Les joueurs de Fernando Santos étaient déjà qualifiés pour la phase finale avant la rencontre, et cela s’est vu au Stade Education City de Doha, où ils n’ont pas forcé avant d’être châtiés par un but de Hwang Hee-chan au bout du suspense (90e + 1).

Après un corner portugais, la star coréenne Son Heung-min s’est rué vers les cages portugaises avant de servir subtilement l’attaquant de Wolverhampton, qui n’a plus eu qu’à croiser sa frappe devant Diogo Costa.

Les « Guerriers Taeguk » se sont alors réunis dans le rond central pour regarder la fin de la rencontre entre l’Uruguay et le Ghana, avant le grand soulagement : la Corée du Sud passe aux dépens de la Celeste grâce à un plus grand nombre de buts inscrits lors de la phase de groupe (quatre contre deux).

La patience récompensée

Mais au-delà de ce chiffre, les Coréens ont été récompensés de leur match solide de bout en bout contre le Portugal, un éloge à la patience, tant ils ont su garder un équilibre entre l’attaque et la défense, lors d’une rencontre qu’ils étaient dans l’obligation de remporter.

Ils n’ont pas perdu pied après l’ouverture du score rapide de Ricardo Horta (5e) suite à une longue ouverture de Pepe sur le côté droit pour Diogo Dalot, et un centre idéal de ce dernier.

Ils ont d’abord cru égaliser par Kim Jin-su après un corner, mais son but a été refusé pour une légère position de hors-jeu (17e). Dix minutes plus tard, toujours sur corner, les Guerriers Taeguk ont cette fois bien marqué par Kim Young-gwon, grâce à une passe décisive bien involontaire de Cristiano Ronaldo du… dos.

Titularisé en pointe, le capitaine a été conspué pendant toute la rencontre par les supporters coréens, peut-être encore amers de ne pas avoir pu voir la star fouler la pelouse lors d’un match amical de son club d’alors, la Juventus de Turin, en 2019.

Malgré les appels répétés des 65 000 spectateurs du stade de Séoul, Ronaldo était resté sur le banc contre un club du championnat sud-coréen, s’attirant leur ire.