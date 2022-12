Messi et l’Argentine passent au tour suivant

Malgré un arrêt du gardien adverse sur un tir de pénalité de Lionel Messi, l’Argentine et son pilier de longue date poursuivront leur route à la Coupe du monde de soccer, après une victoire de 2-0 contre la Pologne obtenue mercredi à Doha.

L’Argentine a atteint la phase éliminatoire grâce à des buts d’Alexis Mac Allister et de Julián Álvarez, tous deux réussis en deuxième demie.

Les Argentins (2-1-0) ont terminé le volet préliminaire au premier rang du groupe C et, samedi, en huitièmes de finale, ils affronteront l’Australie, l’une des deux nations qualifiées dans le groupe D.

Par ailleurs, l’Argentine se retrouve en très bonne posture, surtout après sa sidérante défaite de 1-2 contre l’Arabie saoudite lors de son match d’ouverture, l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde.

Messi sera soulagé, après avoir été incapable de marquer sur un tir de pénalité dans une deuxième Coupe du monde d’affilée.

Ce tir lui a été octroyé après qu’il eut été frappé au visage par la main du gardien polonais Wojciech Szczęsny. Ce dernier a fait amende honorable en plongeant à sa gauche pour stopper le tir de Messi.

Mac Allister a marqué le premier but du match, pendant la première minute de jeu de la deuxième demie, à la suite d’un centre de Nahuel Molina. Álvarez a doublé l’avance de l’Argentine pendant la 67e minute de jeu grâce à un tir qui a atteint la partie supérieure du filet.

Malgré sa défaite, la Pologne s’est qualifiée pour les éliminatoires, devant le Mexique, grâce à un meilleur écart entre les buts marqués et les buts concédés (zéro comparativement à -1).

La Pologne affrontera la France, championne en titre, dimanche.

Mexique 2 - Arabie saoudite 1

Henry Martín et Luis Chávez ont tous deux trouvé le fond du filet dans le cadre des efforts acharnés du Mexique pour atteindre la phase éliminatoire, mais sa victoire de 2-1 contre l’Arabie saoudite, mercredi soir à Lusail, n’aura pas suffi.

En raison du triomphe de 2-0 de l’Argentine contre la Pologne, dans un match présenté au même moment, le Mexique a été incapable de franchir la phase de groupes pour la première fois depuis 1978.

Le Mexique s’était qualifié pour les huitièmes de finale lors des sept dernières éditions de la Coupe du monde, ce qui représentait la plus longue séquence du genre en cours, à égalité avec le Brésil.

Les Mexicains avaient besoin d’une victoire et d’aide de la part des Polonais pour sortir du groupe C.

Le gain des Argentins a fait en sorte que l’écart entre les buts marqués et les buts concédés allait déterminer le pays qui allait terminer en deuxième place.

Martín a marqué le premier but du match pendant la 48e minute de jeu, et les chances du Mexique d’atteindre le tour suivant se sont améliorées quand Chávez a touché la cible sur un coup franc, quatre minutes plus tard.

Les Mexicains ont tout tenté pour inscrire un autre but pendant les 20 dernières minutes de jeu, dont un effort individuel d’Uriel Antuna, pendant la 87e minute, qui a été jugé hors-jeu. Ces efforts ont été vains.

Salem al-Dawsari a marqué le but des Saoudiens pendant les arrêts de jeu de la deuxième demie.

Australie 1 - Danemark 0

L’Australie a atteint les huitièmes de finale à la suite du but de Mathew Leckie, marqué à la 60e minute de jeu, mercredi, qui lui a procuré une courte victoire de 1-0 contre le Danemark.

L’Australie a ainsi franchi la phase de groupes pour la première fois depuis 2006, et la deuxième fois de son histoire.

Leckie a accepté une passe au milieu du terrain et a déjoué habilement un défenseur danois, avant d’effectuer une frappe du pied gauche qui a trompé la vigilance du gardien Kasper Schmeichel.

L’Australie a amassé six points dans le groupe D.

Pour sa part, le Danemark a connu une Coupe du monde décevante, lui qui s’était faufilé dans le carré d’as de l’Euro en 2020. Son équipe a fait match nul 0-0 contre la Tunisie en lever de rideau du tournoi, avant d’encaisser un revers de 1-2 contre la France.

Cette dernière, championne en titre de la Coupe du monde, a fini en première place de son groupe en dépit d’un revers de 0-1 contre la Tunisie.

Deux duels seront à l’affiche dans le groupe C à compter de 14 h, jeudi. La Pologne aura rendez-vous avec l’Argentine, alors que l’Arabie saoudite croisera le fer avec le Mexique.