Le Canadien s’incline 4-0 face aux Sharks

Les Sharks ont réussi mardi soir au Centre Bell ce que la plupart des entraîneurs qualifieraient de match à l’étranger parfait.

Matt Nieto a marqué tôt en première période, puis Kaapo Kahkonen a fermé la porte avec 28 arrêts et la troupe de San Jose a vaincu le Canadien de Montréal 4-0.

Le Canadien a parfois eu de la difficulté à contrer l’échec-avant des Sharks. Et quand il a réussi à s’installer en zone adverse, Kahkonen a eu toutes les réponses.

Le gardien finlandais âgé de 26 ans a réussi un premier blanchissage cette saison, un troisième en carrière dans la LNH.

L’avantage numérique du Tricolore aurait pu faire la différence. Cependant, les deux unités ont été inefficaces et le Canadien a terminé la rencontre avec un dossier de 0-en-6.

Logan Couture a amassé un but et une aide, tandis que Tomas Hertl a touché la cible deux fois pour les Sharks (8-13-4), qui ont mis fin à une série de trois défaites. Kevin Labanc a récolté deux aides.

Jake Allen a repoussé 20 lancers devant le filet du Canadien (11-10-1), qui avait remporté ses deux matchs précédents.

Jordan Harris était de retour au sein de la patrouille à la ligne bleue du Canadien. Arber Xhekaj a été laissé de côté.

Le Canadien jouera ses quatre prochains matchs dans l’Ouest canadien et à Seattle. Son premier arrêt aura lieu à Calgary, jeudi, pour un duel contre les Flames.

Le CH en échec

Nieto a placé les Sharks en avant au pointage après seulement 1:33 de jeu. Il a profité d’une rondelle libre après qu’Alexander Barabanov eut tenté de battre de vitesse Allen en contournant le filet.

L’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, a contesté le but, croyant que Barabanov avait devancé Couture et la rondelle en entrée de zone. Le jeu semblait très serré à la reprise, mais le but a finalement été accordé aux Sharks.

Cole Caufield a obtenu la plus belle chance de marquer du Canadien en première période lors d’un avantage numérique. Nick Suzuki lui a fait une superbe passe transversale, mais Kahkonen a complété son déplacement latéral à temps et a réussi à faire l’arrêt.

Brendan Gallagher est aussi passé près de marquer avant la fin du premier vingt, mais il a atteint la barre transversale lors d’une attaque en surnombre.

Christian Dvorak a marqué pour le Tricolore après 4:42 de jeu en deuxième période. Cependant, le but a immédiatement été annulé puisque l’arbitre a appelé une punition contre Evgenii Dadonov, qui avait bousculé le défenseur Nick Cecik vers son filet. Dans sa chute, Cecik avait fait perdre l’équilibre à Kahkonen.

Les Sharks ont par la suite écopé quatre punitions mineures d’affilée avant la fin de la deuxième période. Le Canadien a été incapable d’en profiter.

Pendant ce temps à l’autre bout de la patinoire, Barabanov a battu Allen avec moins de cinq minutes à faire, mais son tir a percuté le poteau.

Même à cinq contre trois pendant 55 secondes pour commencer la troisième période, le Canadien n’a pas été en mesure de mettre Kahkonen au défi.

Les Sharks ont ensuite augmenté leur emprise sur la victoire avec deux buts dans un intervalle de 75 secondes.

Hertl a d’abord fait mouche à 2:29 en faisant dévier une remise de Labanc dans le haut du filet. Couture a ensuite déjoué Allen entre les jambières lors d’une échappée.

Fidèle à son habitude, le Canadien n’a pas baissé les bras. Même le quatrième trio a généré de bonnes chances, mais ni Michael Pezzetta ni Juraj Slafkovsky ne sont parvenus à trouver le fond du filet.

Hertl a ajouté un but dans un filet désert avec 2:14 à écouler au cadran.