Les Pays-Bas et le Sénégal passent en huitièmes de finale

Les Pays-Bas et le Sénégal se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial 2022 en battant respectivement le Qatar (2-0) et l’Équateur (2-1), mardi à Doha lors de la troisième et dernière journée du 1er tour dans le groupe A.

Les Néerlandais terminent en tête de ce groupe A (7 points), avec deux victoires, contre le Sénégal et le Qatar, et un nul face à l’Équateur, alors que les champions d’Afrique finissent avec 6 points, deux victoires, contre le Qatar et l’Équateur, et une défaite contre les Pays-Bas.

Les Pays-Bas ouvriront le bal des huitièmes de finale, samedi à 10 h (HNE) au Stade Khalifa, contre le deuxième du groupe B, soit l’Angleterre, l’Iran, les États-Unis ou le pays de Galles en fonction des résultats des rencontres de ce mardi.

Le Sénégal, champion d’Afrique, affrontera quant à lui le premier de ce même groupe B, dimanche à 14 h.

Au Mondial 2018 en Russie, les Sénégalais étaient dans la même situation avec leur destin en mains au troisième match contre une équipe sud-américaine, la Colombie.

Battus 1 à 0, ils avaient dit adieu à leur rêve. Et il n’y avait eu aucun pays africain dans les seize qualifiés.

L’Équateur rêvait d’accéder pour la seconde fois aux huitièmes de finale, comme en 2006 où, pour sa première participation, « El Tri » avait été battu par l’Angleterre (1-0) sur un coup franc de David Beckham.

Pour cela, ils avaient besoin au moins d’un nul lors de ce dernier match. Mais ils ont dû s’incliner d’abord sur un penalty d’Ismaïla Sarr juste avant la mi-temps (44e) puis sur un tir de Kalidou Koulibali (70e) alors que Caicedo avait redonné espoirs aux siens en égalisant (67e).

De son côté, le Qatar est le premier pays hôte d’une Coupe du monde à terminer son Mondial avec trois défaites en autant de sorties.

Avant le petit émirat du Golfe, un seul hôte avait été éliminé au terme de la phase de groupes : l’Afrique du Sud, en 2010, avec toutefois un parcours plus honorable.